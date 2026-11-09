"Є потреба": Плетенчук розповів, як Україна переорієнтувала застосування "Нептунів"

Військово-морські сили ЗСУ змінили підхід до застосування ракетного комплексу "Нептун" і почали використовувати набутий досвід для ураження наземних цілей російського військово-промислового комплексу. Таке рішення дозволило розширити можливості української зброї та завдавати ударів по об'єктах противника далеко за межами морської акваторії.

Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телебачення, повідомляє Укрінформ. За його словами, переорієнтація застосування "Нептунів" була доцільною, оскільки російські військові кораблі не виходять у море, а українські сили мають потребу уражати інші важливі цілі.

Як Україна змінила застосування ракет "Нептун"

Плетенчук пояснив, що російські підприємства військово-промислового комплексу розташовані на значній території, тому потенційних цілей для українських ракет є багато. Він назвав рішення змінити підхід до застосування "Нептунів" доцільним.

"Насправді це було мудрим рішенням переорієнтувати наш досвід на знищення інших типів цілей, тому що кораблі в море не виходять, а працювати треба", – зазначив речник ВМС.

За його словами, поєднання можливостей українського оборонно-промислового комплексу та досвіду ВМС дозволило спочатку випробувати новий підхід на наземних об'єктах у тимчасово окупованому Криму.

"Але успішно. Після цього географія стала трошки ширшою", – пояснив Плетенчук.

Він наголосив, що тепер українські військові можуть уражати цілі не лише поблизу морського узбережжя, а й у глибокому тилу Росії. Це демонструє потенціал українського озброєння та можливості його подальшого розвитку.

Запуск крилатої ракети "Нептун". Джерело: Офіс президента України.

Удари "Нептунами" по російських підприємствах

У ніч на 7 листопада українські ракетні війська завдали удару по підприємству російського військово-промислового комплексу "Протон-Електротекс" в Орлі. Для атаки використали берегові ракетні комплекси "Нептун" Військово-морських сил ЗСУ. На території заводу зафіксували влучання, після чого спалахнула пожежа.

Підприємство є одним із виробників оптоелектронного обладнання та комплектувальних для російського озброєння. Зокрема, там виготовляють модулі для крилатих авіаційних ракет "Ковер" і перемикачі-інвертори для балістичних ракет комплексу "Іскандер-М". У Генштабі зазначили, що ураження заводу ускладнить виробництво компонентів для ракет, якими Росія атакує українські міста.

Як писав OBOZ.UA, українські ракети "Нептун" атакували російське підприємство "Атлант Аеро" в Таганрозі, яке спеціалізується на виробництві безпілотників та комплектувальних до них. Унаслідок удару було повністю знищено три виробничі будівлі.