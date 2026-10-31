"Є пріоритетом": у Fire Point знайшли спосіб бити по Росії без допомоги Starlink

Керівництво збройової компанії Fire Point стверджує, що вже розробило технічні рішення, які дають змогу завдавати ударів по цілях у Росії та на окупованих територіях без використання супутникового зв’язку Starlink. Розробляючи безпілотники й ракети, інженерна команда Fire Point від самого початку передбачала можливість роботи за відсутності зовнішнього сигналу.

Водночас у Fire Point визнали, що такі рішення компенсують лише невелику частину потенціалу. Про це в інтерв’ю агентству Reuters заявила генеральна директорка компанії Ірина Терех.

Автономна навігація

Терех стверджує, що ще на етапі створення у Fire Point робили акцент на розробках, які зможуть досягати запланованих цілей без зовнішніх сигналів.

"Ми будувалися з урахуванням цього. Системи Fire Point розроблені для завершення місії без супутникового зв’язку. Навігація, що працює без будь-яких зовнішніх сигналів, є пріоритетом", – наголосила Терех.

Потреба в альтернативних технологіях загострилася після того, як ЗСУ зіткнулися з обмеженнями швидкості та роботи Starlink над територією РФ і прикордонними зонами. Через падіння швидкості безпілотники, що летіли зі швидкістю понад 160 км/год, втрачали зв’язок із супутниками.

Обмеження та потенціал Starlink

Хоча компанія знайшла технічні можливості обійти блокування й відновити автономність, Терех визнала, що такі рішення компенсують лише невелику частину потенціалу.

Нинішній обхід дає змогу реалізувати приблизно 1520% бойових завдань, які можливі за повноцінного супутникового зв’язку.

Також у Fire Point вважають, що повне покриття Starlink над територією Росії здатне кардинально змінити ситуацію з ураженням таких критичних цілей, як російські пускові установки балістичних ракет. Тому у Fire Point наголошують на необхідності створення зрозумілих і стабільних правил роботи із закордонними технологічними партнерами.

Нагадаємо, Ілон Маск відреагував на критику через обмеження роботи Starlink в Україні і заявив, що використання комерційної супутникової мережі для ударів безпілотниками нібито суперечить умовам її використання. Його слова стали частиною публічної суперечки навколо доступу українських військових до американської технології.

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія продовжує розгортати власну низькоорбітальну супутникову систему зв’язку "Рассвет", яку позиціонує як аналог Starlink. У липні 2026 року РФ запустила другу партію апаратів, після чого їхня загальна кількість на орбіті сягнула близько 40.