"Є третя знакова операція в цьому році": Зеленський відзначив "Хартію" за операцію "Велес" під Куп'янськом. Відео

Український президент Володимир Зеленський у вівторок, 27 жовтня, відзначив воїнів Сил оборони, які на Куп’янському напрямку були задіяні в спецоперації "Велес". Першочергово лідер країни відзначив бійців Нацгвардії "Хартія", зауваживши, що "фактично це третя наша знакова операція в цьому році".

Операція "Велес" "значно посилює наші позиції" і загалом, і на зазначеному напрямку, підкреслив президент країни. За вдалі дії Володимир Зеленський подякував всім нашим воїнам.

Що сказав Зеленський

Президент стисло нагадав про перші дві значні операції цього року.

"Перша операція – ДШВ, дуже суттєва: більш ніж 800 квадратних кілометрів звільнили. Друга наша операція – це операція "Вівальді" на Донеччині, операція наша саме в тих районах, де у росіян було багато амбіцій, багато було у них планів і багато було штурмів. Більш ніж 200 кілометрів звільнили хлопці", – відзначив Володимир Зеленський.

Стосовно операції "Велес" глава держави послався на доповіді, які сьогодні отримав від Генштабу ЗСУ та Нацгвардії.

"На мій погляд, сильна операція – продумана, технологічна. Росіяни намагалися використати підземні газові труби, щоб просуватись повз наші позиції. Наші воїни повернули цю тактику проти росіян і надзвичайно успішно використали цю систему підземних комунікацій проти окупанта", – розповів Володимир Зеленський.

Президент наголосив: і дії українських воїнів не лише "посилюють наші позиції", але й "демонструють росіянам, що і під Купʼянськом у них немає результату, який їм визначило їхнє політичне керівництво".

"Я хочу подякувати всім нашим воїнам. Важливо відзначити, що в цьому році позиції України на фронті залишаються найбільш сильними за довгий час цієї війни", – сказав глава держави.

Одночасно Володимир Зеленський поскаржився на послаблення підтримки деяких партнерів України – "це стосується наших "петріотів" та інших засобів протиповітряної оборони", уточнив він.

Про що мова

Операція "Велес". Джерело: 425 ОШП

Бригада оперативного призначення "Хартія" – військове формування в складі 2-го корпусу Національної гвардії України. Вперше про успішну операцію "Велес" на Куп'янському напрямку корпус "Хартія" повідомив 22 жовтня 2026 року.

"Угруповання під командуванням 2-го корпусу НГУ "Хартія" поєднало підземний наступ із діями на поверхні та ударами безпілотників, позбавивши противника можливості зайти в тил Куп’янська. У результаті операції понад 30 окупантів узято в полон, а сумарні втрати ворога становлять понад 100 осіб", – розповів командувач Нацгвардії.

Актуальна мапа Куп’янського напрямку. Джерело: скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, хоча офіційно в командуванні спецоперації було надано назву "Велес", бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля", які і виконували просування підземними газогонами, називали операцію "Імпасібл" (вочевидь, від англійського слова Impossible – "неможливо").

Загалом бої тривали кілька місяців. Українські військові поступово просувалися всередині труби та зачищали ділянки, які використовував противник.

Загалом українські захисники просунулись більш ніж на 15 км підземними комунікаціями в тил російських окупантів. У результаті вони зірвали плани противника проникнути в тил українських підрозділів і створити загрозу для Куп'янська.