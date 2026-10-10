Їх вбила Росія: у Прилуках попрощалися з чотирма жертвами ракетної атаки. Фото

У Прилуках Чернігівської області 10 жовтня провели в останню путь чотирьох людей, які загинули внаслідок російського ракетного удару по місту 7 жовтня. Серед загиблих – 58-річна Вікторія Бондаренко, її 36-річна донька Катерина Антипенко, маленький онук Олександр, якому було лише рік і дев’ять місяців, а також Наталія Ігнатушко.

Про це повідомляє Суспільне. Родина Бондаренків загинула під завалами п'ятиповерхового будинку, в який влучила російська ракета. Водночас старша донька Катерини, Ольга, вижила, оскільки під час атаки перебувала в іншій кімнаті.

Якою була Вікторія Бондаренко

Вікторія Бондаренко народилася у Прилуках у 1968 році. У 1975-му вона пішла до восьмирічної школи №14, яку закінчила з відзнакою. Згодом продовжила навчання у середній школі №5, а після її закінчення у 1985 році вступила до Прилуцького педагогічного училища імені Франка, де здобувала фах у галузі дошкільної освіти.

Своє професійне життя Вікторія присвятила роботі з книгами та освіті. Вона працювала бібліотекаркою у школі №2, а останнім місцем її роботи став Прилуцький ліцей №5.

Вікторія Бондаренко. Джерело: Суспільне Чернігів

Катерина Антипенко та її син Олександр

Катерина Антипенко народилася 25 березня 1990 року в Прилуках. Вона навчалася у Прилуцькій гімназії №5, яку закінчила у 2007 році із золотою медаллю. Пізніше здобула дві магістерські освіти: з міжнародного права та юриспруденції у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, а також у Національному університеті водного господарства та природокористування в Рівному.

Спочатку Катерина працювала юристкою у благодійному фонді, а згодом перейшла на Прилуцьку тютюнову фабрику "В.А.Т. – Прилуки", де працювала до загибелі.

Катерина Антипенко. Джерело: Суспільне Чернігів

Її син Олександр Антипенко народився 12 грудня 2024 року. На момент російського удару хлопчику було рік і дев’ять місяців. Родина мешкала на п’ятому поверсі будинку, який зазнав прямого влучання ракети.

Як розповіла кума Вікторії Бондаренко Лариса Галич, старша донька Катерини, Ольга, вижила, оскільки перебувала в іншій кімнаті – тій, що виходить у двір. Після трагедії дівчинку забрали до себе родичі. Також у неї залишився батько.

Олександр Антипенко. Джерело: Суспільне Чернігів

Що відомо про Наталію Ігнатушко

Наталія Ігнатушко народилася 2 червня 1979 року в Прилуках. Після закінчення дев'яти класів школи №3 вона вступила до гідромеліоративного технікуму, де здобула спеціальність землевпорядниці. Згодом працювала на різних підприємствах міста.

У 40 років Наталія вирішила змінити професійний напрям і вступила до Харківського фармацевтичного коледжу. Близько семи років вона працювала у фармацевтичній галузі в Києві, а приблизно два з половиною роки тому повернулася до рідних Прилук. Там жінка обіймала посаду завідувачки аптеки.

Труна та портрет Наталії Ігнатушко. Джерело: Суспільне Чернігів

Нагадаємо, 7 жовтня російські війська завдали ракетного удару по житловій п’ятиповерхівці у Прилуках на Чернігівщині. Унаслідок влучання конструкції будинку були зруйновані, а під завалами опинилися люди.

Як писав OBOZ.UA, серед загиблих унаслідок російського ракетного удару по Прилуках була працівниця "Укрнафти" Людмила Циба. Під час атаки 7 жовтня жінка перебувала вдома у своїх рідних.