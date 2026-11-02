Їй назавжди буде 23: на фронті загинула бойова медикиня Діана Горун з позивним Марена. Фото

Їй назавжди буде 23: на фрон...

На фронті загинула молода бойова медикиня Діана Горун на псевдо "Марена". Життя дівчини обірвалося внаслідок атаки російського безпілотника.

Сумну звістку повідомили на Facebook-сторінці Гніздичівської ОТГ. Сміливій героїні назавжди залишиться 23 роки.

"З невимовним болем і глибоким сумом Гніздичівська територіальна громада отримала страшну звістку – на війні загинула наша землячка, Горун Діана Романівна, 2003 року народження, уродженка селища Гніздичів", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про Героїню

Дівчина служила за контрактом на посаді старшого бойового медика роти ударних безпілотників. Вона зробила свідомий вибір стати на захист України, обравши небезпечний шлях з випробуваннями і смертельною небезпекою.

В боротьбі за світле майбутнє своєї країни, Діана взяла на себе відповідальність за життя українських воїнів. Своїми відданістю справі, мужністю та силою духу вона допомагала побратимам долати найважчі моменти війни, рятувала їх і боролася за свободу країни.

Життя молодої дівчини трагічно обірвалося на Донеччині внаслідок влучання російського безпілотника.

"Їй було лише 23… Вік, коли попереду ще ціле життя, стільки нездійснених мрій, планів, сподівань і щасливих митей. Але жорстока війна безжально обірвала її життєвий шлях", – наголосили в Гніздичівській ОТГ.

Життя захисниці трагічно обі... Джерело: Facebook/Гніздичівська ОТГ Розгорнути

Там додали, що Діана присвятила себе захисту України й до останнього залишалася вірною військовій присязі. Вона боролася за життя українських воїнів, оберігала тих, хто поруч, і без вагань виконувала свій обов’язок.

Захисниця віддала життя за свободу нашої держави та мирне майбутнє українців. Біль від усвідомлення того, що молода, сповнена мрій і сил жінка більше не повернеться до рідного дому, неможливо передати словами.

Загибель Діани стала тяжким ударом для її родини, друзів, близьких, побратимів і всієї громади. У громаді висловили щирі співчуття близьким загиблої бойової медикині.

"Розділяємо ваше горе, схиляємо голови у глибокій скорботі та молимося за упокій її душі", – зазначається у повідомленні.

Про час зустрічі та чин поховання дівчини повідомлять додатково.

Пост. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, унаслідок артилерійського обстрілу у ніч проти 1 жовтня загинула бойова медикиня Іванна "Гайка" Куценко. Вона несла службу в одному з підрозділів морської піхоти. Захисниці назавжди залишиться 33 роки.

Як повідомляв OBOZ.UA, на фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Мотижин Київської області молодший сержант Богдан Онищук. Серце мужнього воїна зупинилось 10 вересня 2025 року.