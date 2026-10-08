Її бабуся і дядько загинули: з'явились дані про стан 3-річної Злати, яку виніс на руках рятувальник з-під завалів у Прилуках

Трирічна Злата після порятунку з-під завалів багатоповерхівки у Прилуках перебуває в обласній дитячій лікарні в Чернігові. Її мати Катерина також госпіталізована, тоді як батько дитини під час атаки залишався вдома у Линовиці.

Катерина напередодні ввечері, 6 жовтня, приїхала разом із донькою до своєї сестри Юлії Малиш у Прилуки. Про це повідомив начальник Прилуцького районного відділу поліції Владислав Стоянов у коментарі журналістам.

"Її дістали з-під завалів рятувальники. Батько дівчинки був вдома, у селі Линовиця, це за 15 кілометрів від Прилук", – розповів Стоянов.

Сестра Катерини, Юлія Малиш, працює поліцейською. Після російської ракетної атаки вона отримала поранення та нині перебуває у лікарні.

Чоловік Юлії, Олег Малиш, загинув унаслідок удару. Як розповів начальник районного відділу поліції, він до недавнього часу воював на фронті у складі стрілецького батальйону поліції Чернігівщини.

Під час атаки також загинула мати Юлії та Катерини – Людмила. За словами Стоянова, вона приїхала до родини того ж вечора.

Таким чином, унаслідок російського удару родина зазнала значних втрат, загинули Олег Малиш і Людмила, Юлія отримала поранення, а Злату рятувальники дістали з-під зруйнованої частини будинку.

Рятувальник виніс дівчинку із завалів на руках. Після цього її доправили до медичного закладу, де вона наразі перебуває під наглядом лікарів.

Внаслідок повітряних ударів держави-агресора РФ по Україні 7 жовтня загинули 25 жителів, близько сотні отримали поранення. Найбільша кількість жертв – у Прилуках на Чернігівщині, де відбулося пряме влучання ракети Х-101 у будинок. Там загинуло 19 осіб, зокрема п'ятеро маленьких дітей. Про наслідки російського терору повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Важливо, щоб не було мовчання лідерів через те, що сталося. Через те, що стається кожен день. І через те – головне, – що Росія збирається в такому напрямі рухатись і далі: в ескалацію, у вбивства й обстріли. Путін не відчуває, що це створює йому проблеми. Реальні проблеми", – заявив президент.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Прилуках Чернігівської області в ніч на 8 жовтня тривали пошуково-рятувальні роботи на місці російського теракту. Станом на ранок число жертв удару по багатоповерховому будинку зросла до 22 осіб.

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