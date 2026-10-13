"Її поважали колеги і пацієнти": окупанти на Донеччині ударом дрона вбили акушерку. Фото

Жінка дуже любила свою роботу

На Донеччині від ворожого безпілотника загинула працівниця лікарні Світлана Федорова. Жінка працювала акушеркою у Лиманській лікарні.

Колеги та пацієнти поважали пані Світлану, адже вона любила свою роботу та старанно її виконувала. Про це повідомили на Facebook-сторінці "Ефективна медицина Лимана".

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"Сьогодні загинула від ворожого дрону наша акушерка Світлана Володимирівна Федорова… Дуже прикро!" – йдеться у дописі опублікованому 12 жовтня.

Жінка працювала акушеркою у... Джерело: Facebook/Ефективна медицина Лимана Розгорнути

У Facebook-спільноті розповіли, що до 2011 року жінка працювала акушеркою в жіночому оглядовому кабінеті Лиманської центральної районної лікарні. Після реорганізації медзакладу вона продовжила роботу за фахом у Центрі первинної медико-санітарної допомоги.

Карта. Джерело: DeepState

Там наголосили, що пані Світлана завжди вирізнялася відповідальним ставленням до своїх обов’язків

"Світлана дуже сумлінно і відповідально відносилася до своєї роботи. Її дуже поважали колеги і пацієнтки. Царство Небесне нашій коліжанці Світлані Федоровій! Ми завжди будимо тебе памʼятати", – зазначається у повідомленні.

Пост. Джерело: Скриншот

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