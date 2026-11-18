Його вбила Росія: у лікарні помер 11-річний хлопчик, який постраждав від удару по Павлограду. Фото

В Павлограді 18 листопада у лікарні помер Артем, 11-річний хлопчик, який постраждав через удар окупантів РФ по місту. Дитина отримала важкі поранення через ворожу атаку на Павлоград 31 жовтня. Лікарі майже три тижні боролися за його життя та, на жаль, без успіху.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної адміністрації Олександр Ганжа. Міськрада та виконком висловили співчуття через загибель дитини.

Що відомо про Артема

Артем був учнем шостого класу Павлоградського міського ліцею.

31 жовтня хлопчик постраждав через чергову атаку росіян по місту – це сталося на вулиці Західно-Донбаській.

Той самий будинок, де було поранено дитину. Джерело: Олександр Ганжа

Після цього він весь цей час перебував у лікарні, де фахівці боролися за його життя. Однак врятувати дитину не вдалося.

Міська влада показала світлину загиблого хлопця. Міський голова Анатолій Вершина, вся міськрада та її виконавчий комітет висловили найщиріші співчуття родині, близьким, друзям та всім, хто знав Артема.

Артем Селедцов. Джерело: міськвиконком Павлограду

Удари по Павлограду

Російські загарбники чи не щодня б’ють по Павлограду. У добу, коли було поранено Артема, З1 жовтня, через черговий російський злочин в місті були пошкоджені кілька багатоквартирних будинків.

Загалом в останній день жовтня в місті через зазначений удар окупантів постраждали 10 людей. Причому троє з них – діти. Всі вони були госпіталізовані.

Як повідомляв OBOZ.UA, Дніпропетровщина була під ударами загарбників і 18 листопада. Через російські обстріли в області шестеро людей дістали поранень. Всього понад 20 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками, артилерією та ракетами.

У Павлограді були пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, склади. Постраждали п’ятеро людей.