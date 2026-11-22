"Йому було лише 23 роки": під Покровськом загинув юний воїн з Дніпропетровщини Денис Павлушенко

Захищаючи свободу та незалежність України, загинув воїн Денис Павлушенко із Апостолівської громади на Дніпропетровщині. Захиснику було лише 23 роки.

Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання на Донеччині 30 грудня 2024 року. Про це повідомив у Telegram-каналі Апостолівський міський голова Андрій Оса.

Що відомо

Денис Богданович Павлушенко народився 24 січня 2001 року. На фронті був розвідником-навідником 8-ї розвідувальної групи спеціального призначення 2-ї роти спеціального призначення 1-го загону спеціального призначення.

Його життя обірвалося 30 грудня 2024 року під Покровськом Донецької області. Захиснику було лише 23 роки.

"Ще одна непоправна втрата для громади… 30 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності України в районі населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області загинув Захисник України", – йдеться в повідомленні.

Апостолівський міський голова наголосив, що Денис Богданович віддав своє життя за свободу, незалежність і територіальну цілісність України.

Про дату поховання обіцяли надати додаткову інформацію.

"Від імені Апостолівської громади висловлюю щирі співчуття рідним і близьким Дениса Богдановича. Розділяємо ваше горе та схиляємо голови у глибокій скорботі. Світла пам’ять про мужнього Захисника назавжди залишиться в наших серцях", – додав Андрій Оса.

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