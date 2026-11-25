Йому було лише 37 років: російський обстріл обірвав життя рятувальника Донеччини. Фото

У вівторок, 24 листопада, у Краматорську Донецької області внаслідок російського обстрілу загинув рятувальник Руслан Пригодський. У цей момент чоловік перебував поза службою.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі ДСНС України. Травми, отримані ним під час ворожого удару, виявилися смертельними.

Майстер-сержанту служби цивільного захисту було лише 37 років.

"Це непоправне горе для всієї родини рятувальників! Руслан був нашим колегою й товаришем, людиною, з якою ми ділили службу, робочі будні та відповідальність за спільну справу. Жодні слова не зменшать болю рідних і близьких Руслана", – сказано в повідомленні.

У Краматорську загинув рятув... Джерело: ДСНС Розгорнути

У ДСНС висловили співчуття всім, хто знав і любив Руслана.

"Ця страшна звістка стала непоправним болем для всього колективу рятувальників Донеччини. Ми втратили колегу, товариша, людину, з якою разом служили та працювали пліч-о-пліч. Поділяємо біль рідних і близьких Руслана. У ці важкі хвилини наші думки та співчуття – з вами. Світла та вічна пам’ять Руслану", – зазначили у Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.

Як повідомляв OBOZ.UA, 23 листопада о 09:18 російські війська атакували FPV-дроном автомобіль, задіяний в евакуації людей із Краматорська Донецької області. Унаслідок удару загинули двоє цивільних, ще двоє дістали поранення.