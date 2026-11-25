Йому назавжди буде 33: з'явилися подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по залізничній станції Коростеня. Фото

Російські війська 24 листопада завдали удару по залізничній станції Коростеня на Житомирщині. Внаслідок удару кілька людей зазнали поранень, один чоловік загинув.

Загиблим виявився Роман Бондар із Горщиківської громади, йому було 33 роки. Ім'я вбитого Росією українця назвали у Житомирській спеціальній школі N2 Житомирської обласної ради.

Що відомо про вбитого Росією Романа Бондара

Про те, що саме Роман Бондар загинув внаслідок ворожого удару по залізничній станції Коростеня, розповіли у навчальному закладі, де він свого часу навчався.

"24 листопада внаслідок російської атаки на залізничну станцію Коростеня загинув випускник нашої школи Роман Бондар. Роману було всього 33 роки. Складно повірити, неможливо прийняти... Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та однокласникам. Розділяємо скорботу й схиляємо голови у глибокій жалобі. Світла й вічна пам’ять Роману", – йдеться у повідомленні.

До повідомлення на Facebook-сторінці школи додали світлину.

"Зліва Рома такий, яким ми бачили його в школі. Справа – такий, яким він був ще вчора", – пояснюється у дописі.

Скриншот повідомлення

Роман Бондар у шкільні роки і зараз. Джерело: Житомирська спеціальна школа N2 Житомирської обласної ради Розгорнути

Нагадаємо, у вівторок, 24 листопада, російські окупанти атакували безпілотником залізничну станцію Коростень Житомирської області. Внаслідок російського удару загинула одна людина, ще троє – дві жінки віком 39 років та 69-річний чоловік – зазнали поранень.

Окупанти атакували Коростень. Джерело: "Укрзалізниця"

Залізничники евакуювали людей в укриття з приміщення вокзалу та електропоїзда, який перебував поряд у цей час, ніхто з працівників не постраждав.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 25 листопада Росія атакувала Білу Церкву.

Окрім критичної інфраструктури у місті під ударом опинилися "Епіцентр", "Нова пошта" та інші об'єкти цивільного бізнесу.

Загинула щонайменше одна людина : такі дані були на 05:05 ранку.