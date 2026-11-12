Йому назавжди буде 38: під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув поліцейський. Фото

На фронті обірвалося життя працівника поліції Віталія Вінника. Захисник загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області.

Йому назавжди залишиться 38 років. Про це повідомили на сайті Національної поліції України.

"Поліцейська родина Чернігівщини зазнала непоправної втрати: 11 листопада, під час виконання бойового завдання на Донеччині, загинув заступник командира взводу стрілецького батальйону поліції Чернігівщини Віталій Вінник. Йому було всього 38 років…", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про Героя

Старший лейтенант поліції Віталій Вінник народився 27 квітня 1988 року в селищі Куликівка Чернігівського району.

У 2013 році він присвятив себе службі людям і державі. Віталій добровільно став на захист України за власним покликом серця.

На фронті загинув поліцейськ... Джерело: npu.gov.ua Розгорнути

Життя поліцейського обірвалося під час виконання бойового завдання внаслідок удару російського FPV-дрона.

"Увесь колектив поліції Чернігівської області схиляє голови в скорботі та висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Памʼятаємо. Помстимося", – йдеться у повідомленні.

На фронті загинув поліцейськ... Джерело: npu.gov.ua Розгорнути

Нагадаємо, на Харківщині під час виконання бойового завдання загинув поліцейський полку поліції особливого призначення Київської області 25-річний Ігор Колосов. Життя мужнього захисника України обірвалось 30 вересня 2026 року.

Як раніше повідомляв OBOZ.UA, на фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий із Борисполя Київської області Валентин Гира. Життя хороброго українця обірвалось 24 жовтня 2026 року.