"Заблукали? Вихід є!" Українські військові влаштували окупантам "гарячий" прийом на Донеччині. Відео

Українські військові показали, як зустріли російських окупантів у лісах Лиманщини Донецької області. На оприлюднених кадрах – робота бійців, які влаштували загарбникам "гарячий" прийом.

До операції долучилися військовослужбовці підрозділу Deathline першого механізованого батальйону 53-ї окремої механізованої бригади. Відео бойової роботи опублікувала 53 бригада.

Як українські військові зустріли окупантів на Лиманщині

Публікацію супроводили промовистим підписом: "Заблукали? Вихід є!". У повідомленні зазначили, що чергова група російських військових переконалася: ліси Лиманщини мають власні правила гостинності.

"Чергова компанія під...рів переконалася, що ліси Лиманщини мають свої правила гостинності", – йдеться в дописі.

Саме так українські захисники описали зустріч із російськими окупантами. Водночас подробиці бою, кількість російських військових та їхні втрати в повідомленні не уточнюються.

Кадри оприлюднили військові підрозділу Deathline, який входить до першого механізованого батальйону 53-ї окремої механізованої бригади.

Українські військові влаштув... Джерело: Скриншот Розгорнути

Українські військові влаштув... Джерело: Скриншот Розгорнути

Українські військові влаштув... Джерело: Скриншот Розгорнути

Допис. Джерело: Скриншот

Карта. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, за добу 8 листопада українські воїни відмінусували ще 2980 російських загарбників. Загальні втрати армії РФ в особовому складі за час повномасштабного вторгнення зросли до 1 609 380 осіб.