"Захист потрібен всій країні": Порошенко передав військовим сім комплексів "Ай-Петрі". Фото

П'ятий президент України Петро Порошенко передав українським захисникам сім комплексів "Ай-Петрі" для захисту фронту та критичної інфраструктури. Частину обладнання спрямують на Донецький напрямок, решту передадуть у розпорядження кількох повітряних командувань.

Комплекси допомагатимуть виявляти та нейтралізувати ворожі безпілотники й інші повітряні загрози. Про це йдеться на сайті "Європейська солідарність".

"Захист від ворожих ударів сьогодні потрібен по всій країні. Тому частина комплексів поїде на Донецький напрямок, а решта – у розпорядження АК "Південь", "Північ" і "Захід". Вони захищатимуть українські міста, зокрема Київ. Переконаний, що саме сильні Збройні Сили України зможуть примусити Путіна до миру, бо російський диктатор розуміє лише мову сили", – наголосив Порошенко.

Ідея розробки "Ай-Петрі СВ"... Джерело: eurosolidarity.org Розгорнути

Що відомо про комплекс "Ай-Петрі"

Комплекс "Ай-Петрі" призначений для протидії технічній розвідці ворога. Він поєднує засоби розвідки, РЕБ і спостереження, роботу яких координує єдина система управління. Вона збирає дані з різних джерел, формує картину поля бою та розподіляє завдання між комплексами, що дає змогу керувати ними дистанційно.

Ідея розробки "Ай-Петрі СВ" виникла ще під час АТО через зростання загрози від безпілотників. Після початку повномасштабної війни інженери взялися за створення комплексу, який назвали на честь кримської вершини.

Комплекс призначений для про... Джерело: eurosolidarity.org Розгорнути

Спочатку його розробляли для боротьби з CRPA-антенами на російських "Шахедах". Вони допомагають дронам зберігати навігацію під час роботи РЕБ, однак достатня кількість засобів радіоелектронної боротьби може їх заглушити.

Розробники мали технічне рішення, але не знайшли необхідного фінансування. У Міноборони від проєкту відмовилися.

"Натомість потенціал розробки побачили у Фонді Петра Порошенка. П’ятий Президент інвестував у розробку 150 млн грн, і закілька місяців перші зразки пішли в роботу. У 2024 році Міноборони зрештою кодифікувало комплекс", – йдеться у статті.

Ідея розробки "Ай-Петрі СВ"... Джерело: eurosolidarity.org Розгорнути

Можливості та вдосконалення системи

"Ай-Петрі СВ" випускають у стаціонарній і мобільній версіях. Комплекс можна перевозити на пікапі, а для його розгортання потрібні лише двоє людей і 10 хвилин. Він оснащений:

засобами РЕБ;

радіолокаційною станцією;

антидроновим пристроєм;

оптичними системами спостереження.

Комплекс призначений для про... Джерело: eurosolidarity.org Розгорнути

Розробники вдосконалюють систему та прагнуть збільшити дальність виявлення цілей до 150 км. Також її адаптують до нових загроз, зокрема російських MESH-мереж, які використовують для керування дронами. Комплекс уже здатний автоматично виявляти такі системи на безпілотниках "Молнія" та "Шахед".

Для протидії MESH-системам на російських реактивних дронах потрібна більша кількість комплексів, адже через високу швидкість вони швидко залишають зону дії РЕБ.

Як писав OBOZ.UA, раніше Петро Порошенко побував у навчальному центрі "Десна" і передав бійцям екскаватор, автомобілі багі, генератори, зарядні станції та дизельні обігрівачі.