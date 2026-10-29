"Закінчуйте свій "піар непричетності": Філатов зробив різку заяву на тлі удару Росії по Дніпру і закликав органи влади казати людям правду

Мер Дніпра Борис Філатов різко висловився про комунікацію органів влади після російського удару по місту. Він розкритикував спроби чиновників приховувати інформацію, перекладати відповідальність і займатися самопіаром на тлі війни.

Зокрема, Філатов згадав повідомлення про удар по залізничному вокзалу та пояснив, чому, на його думку, не можна звинувачувати в трагедії залізницю, місто чи державу. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Філатов розкритикував комунікацію влади після удару по Дніпру

Мер Дніпра заявив, що попри втому та напруження воєнного часу намагається завжди говорити людям правду. За його словами, він може мовчати, недоговорювати або наводити абстрактні приклади, але не хоче обманювати містян.

"Нерви вже давно зійшли на пси. Але, на відміну від інших керівників та політиків, я вам ніколи не брешу", – написав Філатов.

Він додав, що воліє спілкуватися з людьми як із дорослими та свідомими особистостями, навіть якщо відвертість може йому зашкодити.

Водночас мер розкритикував спосіб, у який органи влади повідомляють про події після російських атак. На його думку, під час війни чиновники не повинні приховувати очевидне або намагатися дистанціюватися від ситуації.

"Навіщо ми брешемо самі собі під час війни і постійно викручуємося?" – запитав він.

Що мер сказав про удар по залізничному вокзалу

Як приклад Філатов навів повідомлення про удар по Дніпру, в яких місце атаки називали "таємничим об’єктом транспортної інфраструктури".

"Усе місто розуміє, що це – вокзал!" – наголосив мер.

Він також згадав повідомлення "Укрзалізниці" про те, що попри оголошену підвищену небезпеку на платформі перебували люди.

За словами Філатова, удар стався між 10-ю та 11-ю коліями, тобто на п’ятій платформі. Він стверджує, що звідти технічно було неможливо швидко потрапити до підземного переходу.

Мер наголосив, що не вважає винними в цьому "Укрзалізницю", міську владу чи державу.

"Немає в цьому провини ані "Укрзалізниці", ані міста, ані держави. Винна в цьому лише Росія", – заявив Філатов.

На його думку, чиновники через страх намагаються якомога далі відвести від себе відповідальність замість того, щоб чесно пояснювати людям обставини події.

Філатов висловився про піар чиновників

Окремо міський голова звернув увагу на активність посадовців у соціальних мережах. Він зазначив, що сам намагається не привертати до себе зайвої уваги, попри сотні тисяч підписників у Facebook і Telegram.

"Агов, держслужбовці! Годі мати людей за дурнів!" – написав мер.

Філатов розкритикував чиновників, які, за його словами, можуть записувати по три-чотири відео на день. Він зауважив, що як колишній журналіст розуміє, скільки часу потребує створення такого контенту.

"Утім ви ж (під час війни!!!) на те утримуєте всяку шоблу – сммників та піарників. Ви впевнені, що люди довкола – цілковиті телепні?" – емоційно звернувся він до посадовців.

Мер також закликав не витрачати кошти платників податків на, як він висловився, "жалюгідну сотню "лайків"" в акаунтах міністрів.

Мер закликав припинити перекладати відповідальність

Ще однією проблемою Філатов назвав постійне перекладання відповідальності між різними рівнями влади. За його словами, державна влада перекладає її на місцеве самоврядування, місцеве самоврядування – на військові адміністрації, а військові адміністрації – на профільні відомства.

Він також розкритикував нескінченні перевірки, нові вимоги, які відірвані від реальності, та взаємні звинувачення між структурами.

"Будь ласка. Закінчуйте свій "піар непричетності"", – закликав мер.

Філатов зазначив, що в Дніпрі та області намагаються формувати єдину інформаційну політику завдяки послідовній роботі без надмірної активності в соцмережах. За його словами, це дозволяє працювати без взаємних звинувачень і хитрощів.

Він також звернувся до урядовців із закликом особисто приїжджати на прифронтові території, щоб побачити ситуацію на місцях, замість того щоб постійно надсилати нові вказівки з кабінетів.

Філатов згадав про поранених у міських лікарнях

Наприкінці заяви мер звернув увагу на роботу медиків, які, за його словами, рятують важкопоранених у міських лікарнях Дніпра.

"Міські лікарні зараз рятують важких поранених. Оперують, знеболюють, заспокоюють", – написав він.

Водночас Філатов розкритикував те, що назвав піар-кампанією навколо одного "сумнозвісного "героя"-санлікаря" в більшості медіа. На його думку, окремі люди намагаються використати людське горе для отримання власних дивідендів.

Мер закликав говорити з людьми відверто

Завершуючи допис, Філатов закликав посадовців усвідомити, що країна перебуває у стані війни, та припинити брехати, хитрувати й маніпулювати.

"Прийдіть нарешті до тями. У нас – війна. Кривава і страшна", – наголосив він.

Мер зазначив, що краще говорити прямо й відверто, навіть якщо це викликає невдоволення та скарги.

"Але говорити треба відверто. Казати правду. Зрозуміло й чітко. Бо, холеро, брехня вбиває!" – підсумував Філатов.

Філатов зробив різку заяву н... Джерело: Скриншот Розгорнути

Філатов зробив різку заяву н... Джерело: Скриншот Розгорнути

Філатов зробив різку заяву н... Джерело: Скриншот Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, у четвер, 29 жовтня, російські війська атакували платформу Дніпровського вокзалу. Під час удару на місці перебували люди та поїзд № 866 Дніпро – Запоріжжя. Внаслідок удару є відомо про 14 поранених та 14 загиблих осіб.