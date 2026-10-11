Залучаються перехоплювачі і авіація: Хмара розповів про стан справ з перехопленням реактивних безпілотників

Україна посилює протидію російським реактивним безпілотникам, залучаючи дрони-перехоплювачі, авіацію, зенітні ракетні комплекси та великокаліберні турелі. Ефективність знищення звичайних "Шахедів" уже перевищує 90%, а одним із ключових завдань залишається масштабування успішних рішень для боротьби зі швидшими повітряними цілями.

Про це повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара під час зустрічі з представниками медіа, на якій був присутній OBOZ.UA. За його словами, Україна вже має успішний досвід застосування дронів-перехоплювачів проти реактивних безпілотників, а також продовжує вдосконалювати використання бойової авіації.

Як Україна посилює протиповітряну оборону

Протидія повітряним загрозам в Україні будується за принципом багаторівневої системи, адже одного типу засобів для захисту неба недостатньо. До неї входять зенітні ракетні комплекси (ЗРК), переносні зенітні ракетні комплекси (ПЗРК), турелі, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), екіпажі з дронами-перехоплювачами та авіація.

Міністерство оборони одночасно працює над забезпеченням військових перехоплювачами, літаками та боєприпасами до них, зенітними ракетними комплексами та іншими засобами протиповітряної оборони. Важливим завданням залишається формування достатніх запасів озброєння та завчасна підготовка до появи нових повітряних загроз.

За словами Хмари, Росія розвиває реактивні безпілотники зі швидкістю до 800 км/год. Українська сторона вже поставила перед виробниками оборонно-промислового комплексу завдання запропонувати рішення та прототипи для протидії наступному поколінню таких загроз.

Турель. Джерело: Facebook/Сергій Флеш

Як перехоплюють реактивні "Шахеди"

Ефективність протидії звичайним російським "Шахедам" уже перевищує 90%. Водночас реактивні безпілотники становлять додатковий виклик через високу швидкість, яка потребує інших підходів до перехоплення.

Українські військові вже мають успішні результати застосування дронів-перехоплювачів проти таких цілей. Під час одного з бойових застосувань підрозділ використав п'ять перехоплювачів "Барс" і знищив п'ять повітряних цілей, продемонструвавши 100% результативність у цьому епізоді.

Реактивний "Шахед". Джерело: РосЗМІ

Наразі цей досвід вивчають і масштабують, залучаючи додаткових фахівців та підрозділи. Мета – підвищити загальний відсоток знищення реактивних безпілотників і швидко впроваджувати рішення, які довели свою ефективність у бойових умовах.

Результати показують і великокаліберні турелі, кількість яких на озброєнні України вже вимірюється сотнями. Паралельно опрацьовуються системи збільшеної дальності, а також продовжуються закупівлі зенітних ракетних і переносних зенітних комплексів та боєприпасів до них.

Яку роль відіграє авіація

Авіація залишається одним із найбільш ефективних засобів боротьби з реактивними безпілотниками. За словами міністра, результативність її застосування зростає завдяки майстерності пілотів і кращій координації, що дозволяє витрачати менше боєприпасів на одну повітряну ціль.

Україна також працює над збільшенням доступності винищувачів F-16 для бойового чергування. Одним із проблемних питань залишається обслуговування літаків, однак відповідні спроможності поступово розширюються.

У протидії повітряним цілям застосовуються й французькі винищувачі Mirage. Для обох типів літаків важливо підтримувати достатній резерв боєприпасів на кілька місяців уперед, щоб забезпечувати безперервність бойової роботи.

Винищувач F-16. Джерело: Повітряні сили України

Україна намагається знищувати російські дрони ще до запуску

Протидія російським ударним безпілотникам не обмежується їхнім перехопленням у повітрі. Україна працює над ураженням усього ланцюга, який забезпечує російські атаки: від виробництва та постачання комплектуючих до заводів, складів, місць підготовки й запуску, пунктів управління та екіпажів БПЛА.

Такі удари не здатні повністю припинити російські атаки, однак знижують ефективність і змушують противника відновлювати пошкоджену інфраструктуру та формувати нові команди замість знищених.

Нагадаємо, Україна отримала ще один позитивний результат випробувань дронів-перехоплювачів проти реактивних "Шахедів" – один із таких безпілотників вдалося збити. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна планує масштабувати застосування цієї технології.

Як писав OBOZ.UA, морський безекіпажний катер Sargan 3000 знищив російський "Шахед" вогнем із встановленої на борту турелі. Військово-морські сили ЗСУ оприлюднили відео бойової роботи.