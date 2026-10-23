Замість лікування – "м'ясні штурми": командування РФ кидає поранених солдат у бої під Добропіллям – "Атеш"

Російське командування на Добропільському напрямку відмовляє пораненим військовим у повноцінному лікуванні та кидає їх у "м'ясні" штурми. Окрім того, у підрозділах 51-ї загальновійськової армії РФ скасували відпустки й відрядження.

Про це повідомили у Telegram-каналі військового руху українців і кримських татар "Атеш". Там наголосили, що рішення, ймовірно, пов’язані з прагненням командування захопити нові території до тристоронньої зустрічі лідерів США, КНР і РФ.

Командування РФ жене поранених військових у штурми

"Агенти "Атеш" зі складу угруповання військ "Центр" повідомляють, що за останні 2 місяці в 51-й гвардійській загальновійськовій Донецькій армії (зокрема, у 132-й та 5-й окремих мотострілецьких бригадах, що входять до її складу) встановилася практика відмови в госпіталізації для поранених військовослужбовців", – йдеться у повідомленні.

Як стверджують джерела, на повноцінне лікування скеровують лише тих військових, які втратили кінцівки або через важкий стан не можуть самостійно ходити.

Інших бійців, наприклад із не видаленими осколками в тілі, "безперервно повертаються до м'ясних штурмів у районі Добропілля Донецької області".

Карта. Джерело: deepstatemap.live

Крім того, у цих підрозділах скасували всі відпустки та відрядження. В "Атеш" припустили, що місцеве командування поспішає виконати наказ до встановленого терміну, не зважаючи на втрати серед особового складу.

"Є підстави вважати, що командувач угрупуванням прагне за будь-яку ціну зайняти території, про захоплення яких він уже звітував "в кредит", щоб Путін міг заявити про "великі успіхи" на майбутній тристоронній зустрічі лідерів США, КНР і РФ", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше українські військові повідомляли, що через неправдиві звіти про успіхи на Добропільському напрямку російське командування вже зняло з посад кількох генералів. Однак командування країни-агресорки продовжує поширювати неправдиві повідомлення про просування своїх військ.

Як писав OBOZ.UA, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін обговорював із президентом США Дональдом Трампом можливість тристоронньої зустрічі за участю лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Однак остаточних домовленостей щодо переговорів і їхнього порядку денного наразі немає.

У міністерстві закордонних справ Китаю також заявили, що не мають інформації про можливу зустріч.