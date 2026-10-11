"Завдання – бити по спроможності РФ продовжувати війну": Хмара розкрив плани щодо Deep strike і Middle strike

Україна має одне важливе завдання. Це – бити по спроможності країни–агресора Російської Федерації продовжувати кровопролитну війну.

Про це міністр оборони Євгеній Хмара заявив під час зустріча з медіа, на якій буві присутній журналіст OBOZ.UA. На ній, зокрема, чиновник також розкрив плани щодо Deep та Middle strike.

Middle strike

Міноборони працює над збільшенням кількості засобів Middle strike та їх масштабуванням на рівень корпусів. Це має підвищити спроможність підрозділів системно працювати в оперативній глибині противника – передусім по епікжах БПлА ворога, пунктах управління, логістиці, засобах ППО, РЛС, РЕБ та інших цілях, які забезпечують роботу російських військ.

Протидія КАБам

Боротьба з керованими авіабомбами має бути комплексною. Пріоритет – працювати по носіях: російській авіації та аеродромній інфраструктурі.Україна також розглядає й тестує додаткові рішення, які дозволять ефективніше протидіяти літакам-носіям КАБів.

Спеціалізація у боротьбі з ворожими екіпажами БПЛА

Боротьба з операторами і наземною інфраструктурою ворожих БпЛА має стати окремою спеціалізацією.Звичайна бригада насамперед сконцентрована на безпосередній загрозі перед собою. Тому потрібні спеціалізовані підрозділи другого ешелону, для яких пошук і знищення екіпажів БпЛА буде одним із пріоритетних завдань.

Україна вже має бойовий досвід, коли системна робота по екіпажах і місцях їх базування суттєво знижувала спроможності повітряної розвідки противника на окремій ділянці і його потрібно масштабувати.

Deep strike

Україна продовжуватиме розвивати Deep strike. Завдання – бити не просто далеко, а по спроможності РФ продовжувати війну. Ми вже бачимо економічний ефект системної роботи по російській нафтопереробці. Від початку відповідних операцій було виведено з ладу 51% нафтопереробних потужностей рф.

Deep strike також є частиною асиметричної відповіді на російські удари. Це є формою нашого захисту. Україна масштабує цю спроможність. Паралельно зі збільшенням кількості засобів необхідно підвищувати їхню якість та спроможність долати ешелоновану російську ППО.

Раніше Євгеній Хмара заявив, що Україна посилює протидію російським реактивним безпілотникам, залучаючи дрони-перехоплювачі, авіацію, зенітні ракетні комплекси та великокаліберні турелі. Ефективність знищення звичайних "Шахедів" уже перевищує 90%, а одним із ключових завдань залишається масштабування успішних рішень для боротьби зі швидшими повітряними цілями.

Також повідомлялось, що Повітряні сили ЗС України планують змінити деякі підходи в роботі ППО, щоб посилити захист країни та Києва зокрема. Більше ворожих цілей потрібно збивати до того, як вони наблизяться до столиці.