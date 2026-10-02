"Займалася вишивкою і створила цілу галерею": з'явились подробиці про жінку, яка померла від поранень внаслідок атаки РФ на Дніпро

РФ забрала ще одне невинне життя

Внаслідок російського удару по Дніпру передчасно обірвалося життя 51-річної Вікторії Горобець. Медики намагалися врятувати жінку, але, через поранення, вона померла.

Пані Вікторія була надзвичайно талановитою людиною та займалася вишивкою. Про це повідомив міський голова Нікополя Олександр Саюк.

РФ забрала ще одне невинне життя

"На жаль, вчора в лікарні міста Дніпро померла Вікторія Анатоліївна Горобець", – повідомив посадовець 1 жовтня.

Жінка отримала тяжкі поранення внаслідок обстрілу Дніпра 25 вересня. Лікарі тривалий час намагалися врятувати її життя, однак травми виявилися несумісними з життям.

РФ вбила 51-річну Вікторію Горобець Джерело: Facebook/Олександр Саюк

Без близької людини залишилися чоловік, син, донька, батьки та онучка. Відомо, що Вікторія працювала на підприємстві "Інтерпайп Ніко Тьюб". Колеги та близькі пам’ятають її як добру, відкриту, творчу й чуйну людину.

"У вільний час Вікторія займалася вишивкою картин та створила цілу галерею власних робіт. У кожну з них вона вкладала частинку себе, своєї душі та любові до творчості", – зазначається у повідомленні.

Мер Нікополя наголосив, що життя жінки "обірвалося так трагічно і несправедливо".

Він висловив від себе та імені громади щирі співчуття родині та всім, хто знав Вікторію.

"Нехай світла пам’ять про неї назавжди залишиться в серцях рідних, друзів та колег", – написав Саюк.

Пост Джерело: Скриншот

Нагадаємо, 1 жовтня в Синельниковому, на Дніпропетровщині, попрощалися з 15-річним Русланом Берещуком. Підліток загинув 28 вересня внаслідок атаки окупантів на відділення логістичної компанії. Загалом того дня обірвалося життя трьох людей.

Як писав OBOZ.UA, у лікарні помер 20-річний юнак, який дістав важких поранень під час російської атаки на Дніпро 3 вересня. Понад два тижні медики боролися за його життя, однак травми виявилися надто тяжкими.