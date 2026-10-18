Здав командний пункт росіян: агент "АТЕШ" у армії РФ допоміг знищити окупантів

Агент військового руху українців і кримських татар "Атеш" передав українським військовим дані про розташування командного пункту одного з підрозділів ЗС РФ поблизу Донецька. По ньому було завдано удару.

Внаслідок ударів російські командири, які перебували на КП, були ліквідовані. Подробиці повідомляє Telegram-канал "Атеш".

Що відомо

У русі розповіли про один удар Сил оборони по окупантах, який допоміг підготувати діючий військовослужбовець РФ.

"Агент руху "Атеш", який є військовослужбовцем ЗС РФ із угруповання військ "Центр", передав нам інформацію про командний пункт підрозділу в тилу. Він був мобілізований до ЗС РФ ще у 2022 році та передав дані про розташування КП одного з підрозділів у районі Донецька", – зазначено в повідомленні.

Отриману інформацію в "Атеш" передали українським військовим. Сили оборони використали її за призначенням.

"Пізніше об’єкт було знищено, а разом із ним – і командирів, які там перебували", – зазначили в "Атеш".

Співпрацювати з окупантами його спонукала не любов до України і навіть не бажання отримати винагороду: це стало його відповіддю на безперервні знущання з боку командирів.

"До співпраці з нами його підштовхнуло ставлення командування: постійні приниження, погрози та повна байдужість до життя підлеглих. Таких історій стає дедалі більше. Люди, яких відправили на війну, дедалі частіше усвідомлюють справжню ціну наказів своїх командирів – і роблять власний вибір", – підсумували в "Атеш".

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Російський військовослужбове... Розгорнути

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Як повідомляв OBOZ.UA, раніше "Атеш" перервав постачання окупантів на Куп’янському напрямку. Агенти руху знищили ворожий тепловоз.