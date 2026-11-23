Зеленський підтвердив, що Україна потопила російський корвет біля берегів Лівії і знищила вертоліт Ка-27, також уражено суховантаж зі зброєю. Відео

Президент України Володимир Зеленський підтвердив знищення російського корвета "Меркурій" та бойового вертольота Ка-27 під час української спецоперації поблизу берегів Лівії. Крім того, Сили оборони уразили суховантаж MV ANGARA, який країна-агресор використовувала для транспортування озброєння.

Про результати операції глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі. За його словами, українські військові застосували сім морських дронів вітчизняного виробництва, які успішно виконали поставлені завдання, попри спроби росіян перешкодити атаці.

Зеленський розкрив деталі операції

Президент зазначив, що протягом двох днів отримував докладні доповіді щодо перебігу операції. Він подякував співробітникам Служби безпеки України та всім залученим підрозділам Сил оборони за успішне виконання бойових завдань.

"Взірцева наша українська операція у відповідь на російську війну. Дякую воїнам Служби безпеки України та всіх наших Сил оборони України, які були задіяні для виконання цих завдань", – наголосив Зеленський.

За словами президента, українські морські безпілотники потопили корвет "Меркурій", який належав до найновіших кораблів російського флоту. Його прийняли на озброєння у 2023 році, вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Разом із військовим кораблем було знищено багатоцільовий вертоліт Ка-27, який перебував на його борту.

Сили оборони та СБУ уразили... Джерело: Скриншот Розгорнути

Ще однією ціллю українських військових став російський суховантаж MV ANGARA. Судно використовували для перевезення озброєння та військових вантажів, а внаслідок операції воно зазнало ураження.

Зеленський наголосив, що Україна продовжить проводити операції у визначених морських акваторіях та розвивати власне озброєння для протидії російській агресії.

Сили оборони та СБУ уразили... Джерело: Скриншот Розгорнути

Сили оборони та СБУ уразили... Джерело: Скриншот Розгорнути

У СБУ розкрили деталі спецоперації біля берегів Лівії

У Службі безпеки України уточнили, що для проведення операції морські безпілотники доставили до визначеної акваторії на спеціальному судні-носії. Уже звідти їх спустили на воду та скерували до російських цілей поблизу порту Бенгазі.

За інформацією спецслужби, окупанти намагалися знищити українські дрони з повітря, води та суходолу. Попри це, безекіпажні катери змогли подолати протидію противника та виконати бойове завдання.

Сили оборони та СБУ уразили... Джерело: Скриншот Розгорнути

Сили оборони та СБУ уразили... Джерело: Скриншот Розгорнути

Сили оборони та СБУ уразили... Джерело: Telegram/СБУ Розгорнути

У СБУ зазначили, що знищений корвет "Меркурій" мав бортовий номер 734 і належав до проєкту 20380. Корабель був приписаний до Чорноморського флоту РФ, а під час атаки перебував безпосередньо в порту Бенгазі.

Орієнтовна вартість втраченого бойового корабля становить 250–350 мільйонів доларів.

Корвет "Меркурій" потонув. Джерело: Telegram/Exilenova+

Щодо підсанкційного суховантажу MV ANGARA (IMO 9179842), то його росіяни використовували для забезпечення військових перевезень у межах так званих "Сирійського" та "Лівійського експресів". Цими маршрутами РФ транспортувала військову техніку та інші вантажі.

Крім того, "Меркурій" регулярно залучали до охорони російських морських конвоїв. Зокрема, корвет супроводжував і суховантаж MV ANGARA, забезпечуючи його захист під час перевезень.

У спецслужбі наголосили, що подібні операції підривають військову логістику Росії навіть на значній відстані від України. Вони демонструють, що російські військові кораблі та транспортні судна залишаються вразливими далеко за межами Чорного моря.

Як писав OBOZ.UA, 22 листопада російський корвет "Меркурій" вибухнув і загорівся в порту Бенгазі у Лівії. Супутникові знімки засвідчили масштабні пошкодження корабля та його часткове затоплення.