Зеленський провів селектор щодо ліквідації наслідків російських ударів і ситуації з електрикою: які доручення дав

Президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації з ліквідацією наслідків російських ударів і відновленням постачання електрики. Глава держави заявив, що обстріли тривають фактично цілодобово, і так само цілодобово тривають роботи з відновлення енергетики.

Зеленський розповів, що в усій державі робота державних структур, обласної та місцевої влади, кожної компанії, які забезпечують людей електрикою, теплом і водою, має бути максимально оперативною і повною. Про це він розповів у своєму Telegram-каналі.

Що заявив президент

Після селекторної наради Зеленський висловив подяку всім ремонтним бригадам, кожній енергетичній компанії, фахівцям ДСНС України та всім службам, які залучені й справді ефективно працюють заради людей та забезпечення міст і громад.

"На жаль, через повторні удари та постійні повітряні тривоги ремонти тривають значно довше. Але резерви необхідного обладнання сформовані, і відновлення має бути після кожного удару. Працюємо з партнерами, щоб оперативно поповнювати наші резерви. Вже є домовленості і про нові пакети енергетичної підтримки", – розповів Зеленський.

Акцент на ситуації в Києві

Окрему увагу Зеленський приділив Києву, де після обстрілів склалася катастрофічна ситуація з електроенергією та водопостачанням. Також він констатував, що "непросто" на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Черкащині, Вінниччині та в Донецькій області.

"Але, хоч як було б складно, в усій державі повинна бути максимально оперативна та повна робота державних структур, обласних і місцевих влад, КОЖНОЇ компанії, які забезпечують людей електрикою, теплом і водою, – незалежно від форми власності таких компаній. Доручив уряду і правоохоронцям сьогодні до кінця дня представити відповідний перелік заходів, які забезпечать повноцінну співпрацю з тими компаніями, які на сьогодні відстають у ремонтах та відновленніі", – заявив президент України.

Боротьба з обстрілами

Зеленський поінформував, що також заслухав окрему доповідь командування Збройних сил України щодо організації роботи РЕБ. За результатами цих переговорів "визначили необхідні кроки".

Президент дав доручення уряд... Джерело: Telegram-канал Зеленського Розгорнути

Нагадаємо, Зеленський заявив, що російські заяви про нібито готовність провести особисті переговори між лідерами України та РФ у Москві є деструктивними. Він також пояснив, чому не бачить сенсу у телефонній розмові з Володимиром Путіним.

Як повідомляв OBOZ.UA, Зеленський порадив Трампу говорити з Путіним його ж мовою. За словами президента, з боку США недостатньо дипломатичного діалогу для схиляння Росії до миру, для цього першочергово необхідні тиск та рішучі дії.