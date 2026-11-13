Зеленський: швидкість Starshield досі обмежена

Обмеження швидкості роботи супутникового сервісу Starshield зберігаються вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованій території України. Це ускладнює перехоплення російських реактивних дронів і протидію іншим безпілотникам.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 13 листопада. За його словами, міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ доповіли йому, що обмеження досі діють, тому він очікує переговорів з американською стороною за участю Міноборони та МЗС України.

Дуже поганий сигнал

Зеленський наголосив, що тимчасово окупована територія є суверенною територією України, тому обмеження роботи Starshield на цих землях, за його словами "дуже, дуже поганий сигнал".

Такі обмеження не лише знижують можливості українських військових перехоплювати реактивні "Шахеди" та протидіяти іншим дронам, а й можуть створювати для Росії враження, що США по-іншому ставляться до тимчасово окупованих українських територій, підкреслив глава держави.

"Розраховуємо на відновлення швидкості", – заявив Зеленський.

Що передувало

12 листопада президент повідомив, що українські військові зафіксували систематичне обмеження швидкості роботи Starshield до 161 км/год (100 миль/год) над територією України вздовж лінії фронту та на окупованих Росією землях.

Зеленський наголосив, що йдеться не про випадкові технічні помилки, а про систематичні обмеження. За його словами, це суттєво ускладнює перехоплення російських реактивних дронів і допомагає Росії завдавати точніших ударів по Україні.

Станом на 13 листопада Міністерство оборони та ЗСУ продовжували фіксувати ліміт швидкості на тимчасово окупованих територіях. Водночас на підконтрольній Україні території таких обмежень не виявили.

У Міноборони повідомили, що ведуть переговори з представниками SpaceX, щоб отримати пояснення та домогтися виправлення ситуації. Також українське відомство звертається по додаткові роз’яснення до Пентагону.

Як повідомляв OBOZ.UA:

У Києві підозрюють навмисний характер обмежень. Українські чиновники припускають, що таким чином Вашингтон міг намагатися посилити позиції Росії під час переговорів про завершення війни.

105 американських політиків із двопартійної групи підтримки України в Конгресі США виступили із закликом надати пояснення нових обмежень інтернету Starshield для Сил оборони. Адміністрація Дональда Трампа та компанія Ілона Маска SpaceX мають надати повні звіти про ситуацію. Політики висловили своє занепокоєння й нагадали, що боротьба українців з агресором відповідає інтересам Сполучених Штатів.