Зеленський відвідав Лиманський напрямок і провів нараду з командирами: які рішення ухвалено. Відео

Президент України Володимир Зеленський відвідав пункт управління 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, яка воює на Лиманському напрямку. Він зустрівся з бійцями, вручив державні нагороди воїнам, а також поспілкувався з керівництвом бригади щодо завдань і необхідних потреб.

Про це глава держави зазначив в офіційному Telegram-каналі. Ця бригада разом з іншими підрозділами повернула вже понад 125 квадратних кілометрів під контроль України.

Що відомо

"Пункт управління 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Сьогодні тут зустрівся з воїнами, які виконують завдання на Лиманському напрямку, та відзначив державними нагородами", – написав Зеленський.

Президент зазначив, що під час візиту поспілкувався з командиром бригади про завдання, які виконує підрозділ, і з'ясував потреби бригади.

Глава держави наголосив, що 66-та ОМБр в межах операції "Вівальді" разом з іншими підрозділами у складі Третього армійського корпусу вже повернула під український контроль понад 125 квадратних кілометрів нашої території.

Він подякував воїнам за їхню роботу з захисту нашої держави.

"Дякую за захист нашої держави, суверенітету, територіальної цілісності. Це дуже важливо".

Зеленський зустрівся із Білецьким та командирами підрозділів, залучених до операції "Вівальді"

На пункті управління 3-го армійського корпусу президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, які реалізують операцію "Вівальді", зокрема провів зустріч із командиром Андрієм Білецьким.

Командир корпусу Білецький доповів про проміжні результати операції.

"Серйозна операція, важлива в багатьох вимірах для нашого захисту загалом і на Донбасі зокрема. За три її сезони Сили оборони України зірвали плани росіян прорвати тил Словʼянсько-Краматорської агломерації та стабілізували ситуацію на цій ділянці фронту. Росія втратила понад 5 тисяч убитими і пораненими, ще 250 окупантів поповнили наш обмінний фонд. Від початку наступу під контроль України загалом вдалося повернути 176 квадратних кілометрів території", – розповів Зеленський.

Президент також поспілкувався і з командирами підрозділів, які безпосередньо залучені в операції.

"Детально проговорили потреби, зокрема в артилерії, та грошове забезпечення", – зазначив Зеленський.

Глава держави зазначив, що особливістю операції "Вівальді" стало використання наземних роботизованих комплексів.

"Дуже перспективний напрям зараз – заміняти наших воїнів наземними роботизованими системами там, де це можливо. Під час "Вівальді" саме цей елемент дозволив багато реалізувати. Будемо масштабувати, щоб якомога частіше найнебезпечніші задачі на фронті замість воїна виконував дрон", – зазначив Зеленський.

Президент також зустрівся з воїнами 21-го окремого полку безпілотних систем Kraken, які беруть участь в операції "Вівальді". "Говорили про потреби полку, участь воїнів в операціях, масштабування безпілотної складової війська, розвиток напряму НРК, забезпечення екіпажів необхідною технікою, розподіл є-балів", – розповів Зеленський.

Глава держави нагородив захисників 21-го полку, 125-ї окремої важкої механізованої бригади та 25-го окремого протитанкового батальйону за участь в операції "Вівальді".

"Дякую за захист України, за дуже успішну операцію. За сміливість, героїзм, за правильний результат, який наближає нашу державу до справедливості. А справедливість – це перемога над рашистами. Дякую за службу!", – сказав Зеленський.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна затвердила план далекобійних операцій на жовтень. Глава держави провів нараду з очільником Міноборони Євгенієм Хмарою та військовими, відповідальними за планування виробництва української зброї. За його словами, на нараді окремо визначили конкретні строки, фінансування та обсяги виробництва зброї для боротьби з новим типом російських ударних дронів.