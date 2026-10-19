"Знову не було попередження від партнерів": Зеленський заявив, що Росія за ніч уразила понад десять об’єктів енергетики

Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок нічної атаки ворога пошкоджено понад десять об’єктів енергетичної інфраструктури. Росія застосувала 16 балістичних ракет і понад 200 безпілотників для атак на Київщину та інші регіони України.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegream. Він наголосив, що партнери знову не попередили Україну про удар.

"Знову російська балістична атака кількома хвилями за ніч, і знову не було попередження від партнерів. Знову мішенню були енергетика та інфраструктура, але пошкоджені також медична клініка, школа, станція метро та звичайні житлові будинки. Загалом росіяни застосували 16 балістичних ракет, і це була цілеспрямована атака проти Києва та Київщини", – підкреслив український лідер.

За словами Зеленського, Росія випустила по низці регіонів понад 200 безпілотників різних типів, зокрема реактивні "Шахеди". Внаслідок атак є загиблі та поранені.

Також під ударами опинилися енергетичні об’єкти у Вінницькій, Волинській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Житомирській, Хмельницькій, Харківській, Тернопільській, Одеській та Рівненській областях.

"Лише за одну цю ніч пошкоджено понад 10 об’єктів енергетичної інфраструктури та щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла. Ремонтні бригади працюють на місцях", – додав президент.

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