Знищено трансформатор: "Атеш" знеструмив завод у Воронежі, що виготовляє Іл-76. Відео

Агенти "Атеш" провели чергову диверсію у Воронезькій області РФ. Вони вивели з ладу електропідстанцію, яка забезпечує електроенергією Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство.

Підприємство здійснює ремонт, модернізацію та виробництво важких військово-транспортних літаків, зокрема Іл-76. Подробиці повідомили в "Атеш".

Що відомо

У військовому русі українців і кримських татар "Атеш" заявили, що провели успішну диверсію на електропідстанції, яка забезпечує електроенергією Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство (ВАСО).

Диверсію провели під Воронежем

"У результаті точкового втручання було знищено трансформатор, що призвело до серйозних перебоїв в енергопостачанні стратегічного об’єкта. ВАСО відіграє критично важливу роль для збройних сил РФ, здійснюючи ремонт, модернізацію та виробництво важких військово-транспортних літаків, зокрема Іл-76, а також випускаючи ключові агрегати для авіації", – зазначили в "Атеш".

Там наголосили, що збої в роботі підприємства безпосередньо впливають на логістику та боєздатність російської військово-транспортної авіації.

"Подібні диверсії в тилу руйнують виробничі ланцюжки військово-промислового комплексу путінського режиму та змушують його відволікати ресурси на відновлення інфраструктури. Ми продовжуємо системну роботу з виявлення та нейтралізації об’єктів, що забезпечують агресію проти України", – заявили в "Атеш".

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше агенти "Атеш" знищили дві вежі зв’язку, відкривши шлях для удару по заводу ракетного палива в РФ.

Крім того, "Атеш" влаштував диверсію під Ростовом. Було знеструмлено завод, що виробляє ракетне паливо для армії Путіна.