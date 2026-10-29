ЗСУ атакували військовий аеродром РФ у Волгоградській області: знищено два літака Су-34

У четвер, 29 жовтня, Військово-морські сили ЗСУ завдали ракетного удару по місцю розміщення російської авіації на аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області РФ. У результаті атаки було знищено два винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Російська армія використовує таку авіацію для ударів керованими авіабомбами по Україні. Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

Удару завдали береговим ракетним комплексом "Нептун". Ціллю стало місце розміщення авіації противника на території аеродрому "Маринівка", розташованого поблизу населеного пункту Жовтневий у Волгоградській області.

Уражені літаки належали до 11-го змішаного авіаційного полку, який входить до складу 4-ї змішаної авіаційної дивізії 4-ї армії ВПС і ППО Росії.

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