ЗСУ ліквідували п’ятого за півтора року командира 11-го танкового полку РФ, підлеглі якого причетні до страт українських полонених

Українські воїни продовжують знищувати командирів російських окупаційних підрозділів, які скоювали військові злочини проти українського народу. Стало відомо про ліквідацію командира 11-го танкового полку ЗС РФ Олексія Караваєва.

Він потрапив під український удар на Харківському напрямку, його підлеглі раніше стратили полонених і беззбройних українських захисників. Про це повідомили в проєкті "Хочу жить".

Що відомо

У проєкті повідомили, що "ЗСУ ліквідували п’ятого за півтора року командира 11-го танкового полку".

"Майор Олексій Караваєв, командир 11-го ТП 18-ї МСД, загинув у ніч з 3 на 4 жовтня на Харківському напрямку", – зазначили в "Хочу жить".

Олексій Караваєв ліквідований. Джерело: "Хочу жить"

Там не уточнили, чи йдеться про п’ятьох командирів цього конкретного підрозділу, батальйону, яким командував Караваєв до приходу в 11 танковий полк, чи про п’ятьох командирів різних підрозділів, ліквідованих за зазначений період часу –1,5 року.

Відомо, що раніше Караваєв був командиром 1-го батальйону 82-го МСП 69-ї МСД.

"У 2024 році військовослужбовці цього підрозділу стратили щонайменше трьох українських військовополонених на Агрегатному заводі у Волчанську. Згідно зі свідченнями військовополоненого Сергія Тужилова, наказ про вбивство військовополонених надійшов від вищого командування. Рано чи пізно справедлива кара наздожене всіх, хто причетний до військових злочинів проти українського народу", – запевнили в "Хочу жить".

Згаданий у повідомленні Тужилов в Україні засуджений до довічного позбавлення волі.

За інформацією СБУ, він власноруч розстріляв зв’язаного українського бійця, а також допомагав організовувати й охороняти місця страти ще двох полонених. Перед вбивством росіяни катували українських захисників і отримували дозвіл на розстріли від свого керівництва.

Як повідомляв OBOZ.UA, у вересні в окупованому Донецьку було ліквідовано начальника штабу МТО 25-ї загальновійськової армії Росії.

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