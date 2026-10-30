ЗСУ знищили ворожий гелікоптер Мі-8 на Луганщині. Відео

Бійці Третьої штурмової бригади знищили російський військовий гелікоптер Мі-8 на Луганщині. Для ураження цілі військові використали два безпілотники-камікадзе "Хорнет", які спочатку змусили вертоліт змінити напрямок польоту, а потім атакували його на землі.

Про успішну операцію повідомила Третя штурмова бригада. Військові також опублікували відео знищення російського гелікоптера.

Перехопили в небі

Операція відбулася під час рейду на російську логістику. Гелікоптер Мі-8 виявив розрахунок БпЛА-камікадзе "Хорнет" зі взводу ударних крил SKYFOM Батальйону безпілотних систем Третьої штурмової бригади.

Після виявлення цілі українські оператори запустили дрон їй назустріч. Російський екіпаж був змушений змінювати напрямок руху в небі, намагаючись уникнути перехоплення.

Однак швидкість гелікоптера перевищувала крейсерську швидкість ударних безпілотників, тому остаточний удар українські військові завдали після його приземлення.

Удар по гелікоптеру

Коли російський Мі-8 опинився на землі, перший "Хорнет" атакував його в районі паливних баків. Другий безпілотник проконтролював ураження цілі.

Унаслідок атаки військовий гелікоптер згорів ущент.

Російська армія використовує Мі-8 для перевезення особового складу та вантажів, евакуації військових, а також вогневої підтримки підрозділів.

У Третій штурмовій зазначили, що дрони Третього армійського корпусу знищують російську військову техніку вартістю в десятки мільйонів доларів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як українські військові уразили російський ударний гелікоптер зенітним FPV-дроном.