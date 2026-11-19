З'явився перший супутниковий знімок Кримського мосту після нового удару України

У ніч проти 19 листопада Сили оборони України знову атакували Кримський міст. За попередніми даними, кілька влучань припало на залізничну частину переправи, після чого рух поїздів нею тимчасово припинили.

Перший супутниковий знімок об'єкта після нічної атаки опублікував Telegram-канал Supernova+. Під час атаки по мосту завдали ракетних ударів.

Супутниковий знімок Кримсько... Джерело: Telegram-канал Supernova+ Розгорнути

Загалом пролунало близько 15 вибухів, частина з яких була роботою російської протиповітряної оборони.

Атаку підтвердив окупаційний "голова" Криму Сергій Аксьонов. Він повідомив про тимчасове перекриття руху переправою та зазначив, що відповідні служби оцінюють завдані збитки.

Про зупинення залізничного сполучення також заявили в російському Мінтрансі. Там запевнили, що постраждалих немає, а фахівці мають провести оцінку наслідків нічної атаки.

Нагадаємо, внаслідок попередніх ударів ЗСУ 16–17 листопада було знищено арку та дорожній проліт автомобільної частини Кримського мосту. Пізніше в мережі оприлюднили кадри переправи, зняті під час руху поїзда, на яких видно масштаб руйнувань.