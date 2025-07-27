Воины 1-го штурмового батальона 210-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины продвинулись на Запорожье. Защитники выбили врага с позиций без единой потери при поддержке артиллерии и дронов.

Об этом сообщила пресс-служба 210-го ОШП. Военные рассказали, что продвинулись на Запорожском направлении в результате тщательно спланированных штурмовых действий.

Детали штурмовой операции ВСУ

По словам защитников, воины 1-го штурмового батальона выбили оккупантов и заняли позиции, которые до этого длительное время неудачно штурмовали другие подразделения.

Поражение военным России удалось нанести в результате тщательно спланированных штурмовых действий.

Штурм был выполнен при поддержке артиллерии и БПЛА.

"Такой успех стал возможным исключительно благодаря детально спланированной и идеально выполненной штурмовой операции с использованием артиллерии и дронов для поддержки штурмовиков", – говорится в сообщении полка.

Защитники подчеркнули, что освободить украинские территории удалось без единой потери со стороны ВСУ.

Что предшествовало

Бойцы легиона "Свобода России", которые воюют на стороне Украины, взяли в плен еще двух соотечественников в Запорожье. Первый сдался сам – он успел повоевать меньше чем двое суток.

Ранее в ВСУ рассказали, что на Ореховском направлении оккупанты активизировали усилия в районе Каменского. Они начали штурмы поселка, но не в состоянии закрепиться в нем.

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