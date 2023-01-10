Уничтожен тыловой пункт оккупантов: украинские морпехи устроили ''бавовну'' захватчикам на Донетчине

Украинские морские пехотинцы из Николаевской области устроили "бавовну" российским захватчикам на Донетчине. Удары были нанесены по складу, где путинские террористы хранили материально-технические средства.

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Его обнаружила аэроразведка, сообщили в Facebook 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, опубликовав эффектное видео. Наши воины накрыли склад оккупантов точным попаданием из "Рапиры" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним, ВСУ после длительного перерыва снова нанесли потери врагу на воде. 9 января на реке Днепр на Таврическом направленим Силами обороны был поражен артиллерией российский катер.

Утром 10 января в сводке Генштаба ВСУ отметили, что накануне украинские воины попали по вражескому судну. Однако там не уточнили, было оно подбито или затоплено, и не привели подробностей происшествия.

Российский солдат родом из Северной Осетии рассказал о своих последних минутах жизни на фронте в Украине. Он находился под Мелитополем, где снаряды разрывались так близко, что ему приходилось глотать летящую грязь.

"Очень сильно нас бомбят, буквально ртом грязь глотаю, на таком расстоянии снаряды падают. Мои вещи на улице висят, куда деть их, уже не представляю. Я их на дерево вешаю и накрываю плащ-палаткой, чтобы не промокли, но так близко падают снаряды, что вещи мои в дырах", – рассказал оккупант другу в последнем голосовом сообщении от 31 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– оккупанты продолжают жаловаться другу на свою судьбу "пушечного мяса". Военное командование буквально пачками отправляет их на штурм, не беспокоясь о снаряжении и достаточной экипировке;

– снайперы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины ликвидировали двух российских оккупантов. Захватчики "подставились" под пули украинских снайперов, потому что решили подстрелить зайцев.

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