Увлекались страйкболом и придумывали настольные игры: что известно о семье, которую российская ракета убила в Полтаве

1 февраля российская ракета разрушила целый подъезд многоквартирного дома в Полтаве. Погибли 14 жильцов, среди них – трое детей. Люди умирали целыми семьями, поскольку было раннее утро субботы и жильцы еще отдыхали. Среди тех, кого россияне безжалостно убили, семья Запышных – 7-летний Даниил, 12-летняя Диана, 38-летняя Екатерина и 40-летний Сергей.

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Подробнее о погибших читайте в материале OBOZ.UA.

Это был их подъезд и автомобиль возле него

Было только 7 часов утра субботы. Россия в очередной раз совершала массовый обстрел Украины. На этот раз ракеты летели на Полтаву – и вскоре появились сообщения о том, что вражеская цель попала в 5-этажный жилой дом. Рухнул целый подъезд.

В компании, где работал Сергей Запышный, вспоминают то ужасное утро.

"С утра позвонил один коллега. Уже знали адрес, где произошел взрыв, это был дом, в котором жил Сергей с семьей. Коллега спросил, нет ли контакта супруги Сергея, потому что сам он на связь не выходит. Начал спрашивать у других, но телефон так и не нашли. А потом стали сбрасывать видео с места прилета, оказалось, что действительно это их подъезд, было видно, что там стоит их автомобиль, заваленный кирпичами, значит они были дома и никуда не уезжали", – рассказывает OBOZ.UA руководитель Сергея Евгений.

Начинал с игры в страйкбол

Сергей и Екатерина познакомились во время учебы в Харькове, в Национальном аэрокосмическом университете. Сергей был родом из селища Диканька, а Катя из Рубежного Луганской области.

"Мы с Сергеем односельчане, я знала его. Потом мы оба учились в Харькове, я в Национальном университете им. Каразина, а он в ХАИ. Во время студенчества часто приходилось вместе проводить время в дороге, когда ездили на выходные домой. Это такой светлый, добрый человек, товарищеский, коммуникабельный, веселый. Прошли годы, а встречаясь в Диканьке, мы останавливались и общались", – рассказала OBOZ.UA Олеся Котляревская.

После учебы Сергей с Катей и с друзьями активно играли в страйкбол.

"Сам Сергей родом из Диканьки. Он находил вокруг поселка локации, разные заброшенные фермы и устраивал там страйкбольные игры. У него была своя специальная экипировка, специальное ружье", – говорит Евгений.

На страничке у Сергея в одной из социальных соцсетей можно увидеть старые фото с друзьями и однокурсниками после страйкбола. Это было его первое увлечение.

Разрабатывал настольные игры

Позже Сергей начал разрабатывать настольные игры, придумывать для них сюжеты, правила и героев.

"Он на 3D-принтере печатал фигурки героев, которые должны были участвовать в его сюжете, делал карты. В игре могли участвовать взрослые и дети. Часто мы с коллегами со своими семьями по выходным собирались в каком-нибудь заведении, которое он арендовал. Делились на две команды, Сергей был рефери. Там были сложные правила, нужно было внимательно прочитать их, он помогал и объяснял все детали игры, подсказывал, как лучше сделать ход. Это было очень увлекательно", – делится Евгений.

Также вместе с супругой Катей они пытались превратить свое хобби в небольшой семейный бизнес. У них был свой магазин GlobalGames, где они продавали свои настольные игры.

Но в последнее время из-за войны их маленький бизнес уже не приносил прибыли, а в 2024 году они распродавали набор игр.

Сам Сергей последние лет 5-7 работал в промышленной компании конструктором. А начинал свою производственную деятельность в компании "Коптер" вместе со своей супругой. Екатерина до сих пор работала в этой фирме в одном из технических подразделений.

Прощаться с семьей будут в среду, 5 февраля, похоронят их в Диканьке.