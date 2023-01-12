В британском минобороны показали переданные Украине бронемашины Stormer, вооруженные ракетами Starstreak. Видео

В министерстве обороны Великобритании показали, как работают бронированные машины Stormer с установленными на них зенитными ракетами Starstreak. Это вооружение Лондон передал украинской армии в рамках одного из пакетов военной помощи.

Видео дня

Видео в среду, 11 января, опубликовали на официальном Twitter-аккаунте британского оборонного ведомства. Как отмечается, бронемашины являются частью общего пакета из 200 Stormer, которые государство передало Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Встречайте Stormer, вооруженный ракетами Starstreak, который является частью 200 бронированных машин, которые Великобритания подарила Украине. Наша преданность Украине остается непоколебимой, и мы достигнем или увеличим прошлогоднюю военную поддержку в 2023 году", – отметили в сообщении.

Stormer – британский бронетранспортер, который используется в качестве базы для ЗРК Stormer HVM. Эти комплексы уже задействованы в защите украинского неба.

Stormer HVM ( High Velocity Missile) – ЗРК малой дальности. Это пусковая установка ракет Starstreak или Martlet LMM с восемью контейнерами, установленная на бронированную гусеничную платформу Stormer. Оба типа ракет уже используются украинскими военными против России в форме ПЗРК.

Комплекс видит видит вражеские самолеты и вертолеты на расстоянии до 18 километров. А скорость ракет Starstreak в три раза превышает скорость звука. Они представляют собой три дротика, которые имеют ударные детонаторы и разрывные боеголовки для многократного попадания в цель.

Как ранее сообщили в Минобороны Украины, вместе с ЗРК Stormer HVM наша армия также получила сотни ракет Starstreak для них. О планах передать Украине эти средства впервые заявил министр обороны Британии Бен Уоллес еще 25 апреля. Официальный Лондон оказывает военную помощь нашему государству с начала полномасштабного вторжения РФ и намерен продолжать это делать.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Польши Анджей Дуда заявил, что рота танков Leopard, которую Варшава передает Украине, это небольшая и даже символическая помощь. Однако если тяжелую бронетехнику передаст целый ряд стран, то удастся создать крупное танковое подразделение.

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