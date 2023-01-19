В Харьковской области разоблачили предателя, который вместе с оккупантами обворовывал односельчан. Фото

Правоохранительные органы разоблачили жителя Волчанска, который во время оккупации обворовывал односельчан. Вместе с российскими захватчиками предатель совершал преступления против мирных жителей.

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Злоумышленника задержали работники Управления уголовного розыска областного главка полиции совместно с работниками отдела полиции №1 Чугуевского райуправления. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страниц).

Полицейские установили, что мужчина является гражданином России. В доме злоумышленника стражи порядка обнаружили боевую гранату, около сотни сим-карт операторов мобильной связи, два ноутбука и другие бытовые вещи, похищенные из домов местных жителей.

Установлено, что преступления против односельчан злоумышленник совершал совместно с российскими военными во время оккупации Волчанска. Следователи квалифицировали действия правонарушителя по статье "кража" Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Украине разоблачили еще двух предателей, способствовавших российским захватчикам во время оккупации ими Херсона.

Ранее в СБУ рассказали, что разоблачили украинца, который был охранником российской пыточной, действовавшей в Херсоне во время оккупации.

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