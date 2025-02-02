В Херсоне в жилой дом прилетел снаряд: есть жертва

Утром 2 февраля российские войска обстреляли Днепровский район Херсона. Один из вражеских снарядов прилетел в жилой дом, убив женщину.

Видео дня

Также ранения получил мужчина, который на момент обстрела находился во дворе своего дома. О последствиях вражеской атаки рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

В результате вражеских обстрелов утром погибла херсонка.

"С самого утра российские войска покрыли огнем Днепровский район Херсона. Из-за прилета снаряда в жилой дом погибла женщина 1952 года рождения. Мои соболезнования родным и близким убитой", – рассказал чиновник.

Также ранения получил 50-летний мужчина. В момент обстрела он находился во дворе своего дома. С минно-взрывной травмой и контузией пострадавшего доставили в больницу.

Напомним, в ночь на 2 января россияне вновь ударили по Сумщине. Вражеские беспилотники атаковали жилые дома в Садовской громаде: повреждены 5 многоквартирных жилых домов, 2 легковых автомобиля.

По состоянию на 01.43 ночи информация о пострадавших не поступала.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!