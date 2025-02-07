'В лесах, полях и чащах мы видим каждое движение': в Третьей штурмовой показали, как уничтожают оккупантов на Харьковском направлении. Видео

Воины Третьей штурмовой продолжают уничтожать врага на Харьковском направлении. Аэроразведчики бригады находят россиян в лесах, полях и чащах.

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Их выискивают с помощью тепловизоров, далее же в дело вступают дроны. Как проводят "демилитаризацию" бойцы аэроразведки 3 ОШБр, показали в Telegram-канале бригады.

"На Харьковском направлении россияне продолжают делать то, что у них получается лучше всего – феерически умирать от сбросов Третьей штурмовой. В лесах, полях и зарослях мы видим каждое движение. Далее по плану: теплак фиксирует врага, и теплые цели становятся навеки холодными", – говорится в сообщении.

В 3 ОШБр добавили, что неудачные попытки россиян выжить зафиксировали на камеры БпЛА аэроразведчики 2 мехбата.

Напомним, накануне в ОСУВ "Хортица" рассказали, что Россия за январь под Покровском понесла большие потери, чем за всю вторую чеченскую войну. Общие потери врага за первый месяц 2025 составили около 15 тыс. людей. 7 тыс. из них – безвозвратные.

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