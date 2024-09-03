В оккупированном Мариуполе назревает бунт мигрантов, которых Россия 'кинула' с выплатами: всплыли подробности

В Мариуполе назревает бунт мигрантов, которых Россия завезла в этот оккупированный город для проведения "восстановления" и "ремонтных работ". Они жалуются, что оккупанты "кинули" их с обещанными зарплатами: денег некоторые мигранты не видят уже более полугода.

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Отчаявшись получить заработанные деньги даже после обращений в Москву, гастарбайтеры из Азербайджана и других стран постсоветского пространства бросают незавершенные дома с раскрытыми крышами и без окон. Подробности раскрыли в Мариупольском городском совете.

"Уже неоднократно мариупольцы жаловались на приостановленные "ремонты" от оккупантов. Мигранты просто бросают незавершенные дома с раскрытыми крышами и без окон. Вся причина в том, что застройщики перестали им платить деньги за работу. Мигранты возмущены, они не получают денег уже 6-7 месяцев. Говорят, обращались уже к московскому руководству, но в ответ получают сплошные обещания", – говорится в сообщении.

В Мариупольском горсовете также показали видео с возмущенными мигрантами, которые жалуются, что их семьи "сидят без денег уже семь месяцев" и интересуются, "когда же это кончится".

По данным Мариупольского горсовета, за время оккупации россияне ввезли в Мариуполь уже более 30 тысяч мигрантов. И причина здесь даже не в традиционном для захватчиков стремлении "разбавить" местное население. Она гораздо прозаичнее: российские захватчики просто стараются как можно больше "монетизировать" то, что натворила россия в этом городе на юге Донбасса.

"Оккупанты завезли уже более 30 тысяч мигрантов в город. Они понимают, что это дешевая, нелегальная рабочая сила, которую можно в любой момент "бросить", ведь они никаких прав не имеют. При этом российские подрядчики наживаются на ремонтах" , которые "закрывают" недоделанными, а средства кладут себе в карманы по откатным схемам.

Напомним, ранее советник городского головы Мариуполя рассказал о результатах "бавовны" неподалеку от города, произошедшего 2 сентября. По его словам, дрон попал по тренировочному полигону оккупантов, у захватчиков есть раненые. После попадания военные РФ и оккупационная "полиция" принялись искать украинских корректировщиков.

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