В РФ после ударов по жилым домам и убийства украинцев снова придумали себе 'победу'

Военное руководство страны-агрессорки России снова придумало себе "победу" после очередного циничного обстрела украинских городов. Террористы заявили о якобы поражении газоэнергетической инфраструктуры Украины.

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Об этом говорится в отчете Минобороны РФ. В то же время о прилетах в жилые дома и значительных жертвах среди мирного населения никто не упомянул.

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам газоэнергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу предприятий ВПК Украины", – говорится в сообщении.

Россияне, как всегда, отметили, что цели удара вроде бы достигнуты, а все нужные объекты поражены.

Напомним, в субботу, 1 февраля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилой многоэтажке в Полтаве, есть погибшие и раненые. В результате попадания разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, также повреждены соседние дома и 12 автомобилей.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский отреагировал на атаку россиян по Украине, назвав такие действия очередным террористическим преступлением. Он призвал союзников увеличить поддержку украинцам, чтобы иметь защиту от российских захватчиков.

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