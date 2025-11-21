В Тернополе третьи сутки продолжается разбор завалов после удара РФ: количество погибших возросло до 31. Видео

Третьи сутки подряд продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского удара в Тернополе. Разобрано более 600 тонн строительного мусора, спасатели обследуют каждый метр площади разрушенной многоэтажки.

Известно о 28 погибших, еще 16 человек до сих пор не выходят на связь. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Поисковые работы продолжаются третьи сутки: найдены тела новых жертв

С момента российского удара по многоэтажке в Тернополе 19 ноября там продолжаются поисково-спасательные работы: сотрудники ГСЧС разбирают завалы разрушенного дома.

"Спасатели работают по всей площади разрушенной части дома, на уровне 5-6 этажей, обследуя каждый метр – руками, инструментами, техникой. По состоянию на 7 утра вывезено ориентировочно 638 тонн строительного мусора. К ликвидации последствий привлечены 52 единицы техники и 181 спасатель", – говорится в сообщении.

По состоянию на утро пятницы известно, что жертвами удара стали 28 человек, среди погибших – три ребенка. Еще 94 жителя города получили травмы, в том числе пострадали 18 детей.

Уже к 12 часам дня из-под завалов спасатели деблокировали еще три тела погибших в результате удара людей: женщины и двух детей.

"Количество погибших – 31 человек, среди них — шестеро детей. Травмированных — 94, в том числе 18 детей. Все экстренные службы продолжают непрерывно работать на месте вражеского обстрела. Полицейские-психологи совместно с коллегами других профильных служб оказывают гражданам экстренную психологическую помощь.Продолжается идентификация погибших и поиск людей, которые до сих пор остаются пропавшими без вести", – отметили в Нацполиции.

По данным ГСЧС, так и не вышли на связь 13 человек: они считаются пропавшими без вести.

Спасатели также сообщали, что спасли 46 человек, среди них — 7 детей.

Как писал OBOZ.UA, 19 ноября Россия ударила по Тернополю. Значительным разрушениям подверглись два многоэтажных дома, были и другие последствия, в частности, поврежден детсад.

По данным Воздушных сил, в наиболее пострадавший дом в Тернополе попала ракета Х-101.

Пока украинские спасатели пытались спасти людей из-под завалов и доставали тела погибших – в России похвастались атакой, заявив о "достижении всех целей".