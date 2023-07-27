В войсках РФ нарастают панические настроения: возросло количество случаев дезертирства и самоувечий, – Маляр

В российских боевых рядах продолжают расти упаднические настроения. Оккупанты, напуганные потерями не только техники, но и личного состава, все чаще дезертируют, а также занимаются членовредительством, чтобы избежать отправки на линию фронта.

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Об этом сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр на своем Telegram-канале. Особенно нарастает нежелание воевать в Украине у тех подразделений, которые проходили учения на территории Беларуси.

"В начале этого месяца они были передислоцированы на полигоны Нижегородской области, Краснодарского края РФ для дальнейшего восстановления потерь подразделений оккупационных войск, пытающихся избежать попадания в районы ведения боевых действий. Есть подтвержденные факты увеличения дезертирства, самовольного ухода от воинских частей, уклонения от выполнения приказов и самоувечий во избежание отправки на территорию Украины", – указала чиновница.

В связи с этим командиры российских батальонов вынуждены идти на крайние меры и в лучших традициях "дедов" принуждать их воевать угрозами. Впрочем, сильно это ситуацию не меняет.

"Тем не менее, угрозы заключением и расстрелами малоэффективны и еще больше демотивируют личный состав оккупационных подразделений", – заключила Маляр.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в перехваченном разговоре российский солдат рассказал коллеге, как сбежал с фронта за деньги, поскольку понял, что командование РФ использует таких, как он, как пушечное мясо в войне против Украины. Он порекомендовал своему собеседнику также возвращаться домой.

Второй оккупант подтвердил эти заявления, добавив, что командир одного из подразделений сбежал с позиций во время обстрела. Теперь другие захватчики отказываются воевать под его руководством.