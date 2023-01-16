'Война разделила меня с семьей': житель Мелитополя поделился своей историей с музеем 'Голоса Мирных'

Мелитопольца Сергея Панфилова война застала в Киевской области. Полтора месяца строитель провел в оккупации. Затем вырвался в родной Мелитополь в семью, где смог пробыть всего несколько дней. Сегодня его жена и взрослые дети не могут выехать из оккупированного города. Свою историю Сергей доверил Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"С начала войны я был в Ворзеле на работе. Начались бомбардировки, мы переехали в молитвенный дом, где я прожил полтора месяца. Приходили россияне: проверяли документы, телефоны. У одной бабушки нашли в телефоне какую-то фотографию — и просто его разбили... Искали бойца терробороны, но он смог вовремя уехать", — вспоминает Сергей.

Мужчина рассказывает, как оккупанты устраивали обыски: не пропускали ни одной комнаты, машины, шарили повсюду, искали оружие. Лишь 6 апреля Сергей смог уехать из Ворзеля в Запорожье, пытаясь добраться до своей семьи, которая оставалась в Мелитополе.

"Из-за бомбардировки мы ехали из Запорожья в Мелитополь 12 часов. Я уехал из огня в пламя - у меня там жена, дети: сын 20 лет и 26-летняя дочь", - делится Сергей.

Ему пришлось побыть рядом с близкими всего несколько дней и уехать. Семья сначала уезжать не захотела, а потом уже не имела возможности. Пока людей из Мелитополя не выпускают: жена и дети Сергея остаются в городе, который оккупировал враг. Смотрите и слушайте его историю по ссылке.

История Сергея вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 55 000 историй.

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