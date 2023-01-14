Войска РФ обстреляли Авдеевку: двое гражданских погибли, трое получили ранения

Российские террористы продолжают обстреливать мирное население Украины. Очередной удар захватчики нанесли по Авдеевке Донецкой области.

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В результате обстрела среди гражданских есть погибшие и раненные. Об этом в Telegram сообщил внефракционный народный депутат Украины Муса Магомедов.

По его словам, россияне устроили массированный обстрел Авдеевки. Более того, он подчеркнул, что путинские войска целенаправленно били по людным местам.

На данный момент известно о двух погибших местных жителях. Кроме того, три человека получили ранения.

"Массированный обстрел Авдеевки. Орки целенаправленно целятся по местам скопления людей: городской рынок, район магазина "Лафар" и бывшего кинотеатра "Рубин". Уже предварительно известно о двух погибших и троих раненых", – написал нардеп.

Напомним, украинский волонтер показал разрушения, которые "русский мир" принес в Авдеевку Донецкой области. В городе не осталось ни одного уцелевшего дома.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска ночью 11 января снова атаковали уже освобожденный Вооруженными силами Украины Херсон. В городе около 12 часов ночи раздались громкие взрывы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 января захватчики ударили по жилому кварталу Херсона, в результате чего один человек погиб. Также враг бил по Херсону и 8 января. В тот день по городу запустили зажигательные снаряды.

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