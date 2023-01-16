Войска РФ ведут наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, есть угроза нанесения врагом ракетных и авиаударов – Генштаб

В Украине начались уже 327-е сутки войны, на которые вражеские войска РФ ведут наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях и несут значительные потери в живой силе. Воины Сил обороны накануне отбили атаки оккупантов в районах 16 населенных пунктов Донбасса, поразили их пункты управления, склады, базы техники и личного состава.

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На фоне неудач на фронте агрессор прибегает к ракетным и авиаударам по мирным украинским городам и населению. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 16 января.

За прошедшие сутки враг нанес два ракетных удара и произвел более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей. Угроза российских ракетных и авиаударов остается.

Ныне на Волынском, Полесском, Северском направлениях наступательных группировок ВС РФ не обнаружено. В то же время минометным и артиллерийским обстрелам с их стороны подверглись районы н. п. Середина-Буда, Павловка, Кондратовка и Поповка Сумской области; Старица, Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Бударки, Волчанск, Стрелечья, Красное Первое, Огурцово, Терновая, Домашнее и Тополи на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты обстреляли районы 23 населенных пунктов, среди которых Двуречная, Котляровка, Крахмальное, Берестово и Кисловка Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Краснопоповка на Луганщине.

На Бахмутском направлении под огонь армии РФ попали более 25 населенных пунктов, в частности Спорное, Озаряновка, Клещиеевка, Ивано-Дарьевка, Соледар, Бахмут, Дружба Нью-Йорк и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении из танков и всего спектра артиллерии захватчики обстреливали Георгиевку, Веселое, Авдеевку, Невельское, Первомайское, Марьинку, Водяное, Орловку и Новомихайловку на Донетчине.

На Новопавловском направлении во вражеский огонь попали Угледар, Пречистовка и Никольские Дачи Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск в районах свыше 24 населенных пунктов, в частности: Милово, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Волшебное, Малая Токмачка, Степное, Плавни, Щербаки и Качкаровка Запорожской области.

На Херсонском направлении враг продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Пострадали 17 н. п., в частности, Антоновка, Золотая Балка, Гавриловка, Львово, Садовое и Херсон.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Краснополовка, Спорное, Соль, Бахмут, Клещиеевка, Новобахмутовка, Большая Новоселка, Пречистовка, Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водяное, Майорск, Марьинка на Донетчине.

Украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения врага и два – по его средствам противовоздушной обороны.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов и средство радиоэлектронной борьбы ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, замминистра обороны Анна Маляр 15 января отметила, что ситуация в Соледаре и Бахмуте на Донетчине требует информационной тишины. По ее словам, в Соледаре все еще продолжаются бои, вражеская армия РФ не захватила город.

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