Враг обречен: украинские морпехи показали, как уничтожают оккупантов на Константиновском направлении. Видео

Украинские защитники продолжают наносить потери оккупантам. На этот раз на Константиновском направлении бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты уничтожили несколько оккупантов.

Эпическое видео ликвидации российских военных обнародовали в соцсетях бригады. Отмечается, что успешные операции выполнили бойцы "Alliance group".

"Разбираем вражескую пехоту на Константиновском направлении. Работают "Alliance group" николаевских морпехов", – отметили украинские бойцы.

Для поражения целей морпехи использовали FPV-дроны, которые с ювелирной точностью "ловили" российских военных рядом с укрытиями и на открытой местности. Удачные операции в очередной раз нанесли потери российскому оккупационному войску.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия продолжает давить на Мирногорад и Покровск, что в Донецкой области, пытаясь замкнуть кольцо окружения. Наши защитники находятся между двумя городами в районе Ровно и уничтожают врага. Кадры результативной работы по россиянам показали военные 35 отдельной бригады морской пехоты им.контрадмирал Михаила Остроградского. Именно этот населенный пункт является важным ключом логистического маршрута между Мирноградом и Покровском.

Также напомним, украинские защитники на Торецком направлении несколькими точными сбросами по российским захватчикам поразили китайскую реактивную систему залпового огня Тип-63, тяжелую бронетехнику и дроны. Это произошло на подступах к Константиновке, меткостью отличились пограничники из подразделения "Феникс".

