ВСУ захватили в плен оккупанта, служившего на космодроме ''Байконур'': захватчик оказался наркоманом. Фото

ВСУ продолжают брать в плен солдат оккупационных российских войск. Очередным пленным оказался Георгий Матач, который в прошлом служил на космодроме Байконур.

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Об этом сообщает Telegram-канал OSINT Georgia. Пленный оккупант, в добавок ко всему, оказался наркоманом.

Как говорится в источнике, при осмотре российского солдата, попавшего в плен, на его теле обнаружились множественные следы от шприцов – предположительно, наркотических инъекций

"Внесу некоторые уточнения, что это не совсем "Ахмат-Чай", а первый виртуальный северо-осетинский космонавт", – говорится в сообщении.

После проверки его данных, удалось узнать, что Георгий Александрович Матач является уроженцем Узбекистана. Его военная специальность – водитель.

В 2010-2011 годах оккупант проходил срочную службу в воинской части 12253 - 130-го управления инженерных работ на космодроме "Байконур" в Казахстане.

Важно отметить, что пленный Георгий Матач оказался нарушителем закона – в 2022 году по его персоне велось уголовное дело №1-64/2020.

Приговор от февраля 2020 года предусматривал лишение водительских прав на 2 года 6 месяцев за вождение в состоянии опьянения (Статьей 264.1 УК РФ). То есть, к моменту истечения указанного срока, к августу-сентябрю 2022 года, он уже был в праве управлять автотранспортом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее штурмовики 10-й ОГШБр ВСУ показали, как уничтожают и берут в плен оккупантов. На видео – пленение около десяти захватчиков.