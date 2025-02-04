Всю жизнь посвятила медицине: в Полтаве простились с жертвой российского обстрела Еленой Скляр. Фото

В Полтаве 4 февраля простились с медсестрой Еленой Скляр, погибшей в результате ракетного удара РФ по жилой многоэтажке в облцентре 1 февраля. Почтить память невинной жертвы российской агрессии пришли ее родные, близкие и коллеги.

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Елена Скляр работала в Полтавском областном кожно-венерологическом центре, женщина посвятила медицине всю жизнь. Об этом сообщает "Общественное Полтава".

Церемония прощания с Еленой Скляр, получившей смертельные ранения в результате российского ракетного удара, состоялась около 11 часов в Свято-Успенском соборе ВТО. Проводить в последний путь убитую Россией женщину пришли ее родные, близкие и коллеги.

В Полтавской областной клинической больнице им. М.В. Склифосовского отметили: Елена, которая на момент гибели работала медсестрой Полтавского областного кожно-венерологического центра, посвятила медицине всю свою жизнь.

"Была надежной опорой для врачей, настоящим примером человечности, профессионализма и доброты. Ее ценили и пациенты, и коллеги, которые будут вспоминать ее как светлого, отзывчивого человека, который всегда был готов поддержать", — говорится в сообщении.

Елену Скляр спасатели извлекли из-под завалов многоэтажки во время спасательной операции еще живой. В больницу ее доставили с тяжелыми травмами. Утром 2 февраля стало известно, что спасти жизнь женщине врачи не смогли.

Напомним, ракетный удар по жилому дому в Полтаве россияне нанесли утром 1 февраля. Российская сверхзвуковая крылатая ракета, запущенная из бомбардировщика Ту-22М3, разрушила целый подъезд.

Спасательно-поисковая операция на месте российского преступления продолжалась до вечера 2 февраля. Известно, что вражеский удар оборвал жизнь14 человек. Среди убитых Россией – трое детей (7, 9 и 12 лет) из двух семей, они погибли вместе со своими родителями.

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