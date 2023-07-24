Зачем оккупанты запускают фальш-цели по Украине, из-за которых звучит тревога: подробное разъяснение

Российские оккупанты запускают фальш-цели по Украине для того, чтобы выявить систему противовоздушной обороны Украины. Поэтому в городах нашего государства может звучать воздушная тревога.

Видео дня

Об этом сообщается в Telegram-канале "Николаевский Ванек". "Делают они это, чтобы выявить точки нахождения ПВО (которое может активизироваться) и других средств, которые могут быть задействованы против воздушных целей", – говорится в сообщении.

По словам автора канала, эта практика не нова, поскольку оккупанты используют эту стратегию уже давно.

Следует отметить, что фальш-цели могут быть двух типов: ракеты без боевой части и работа устройств радиоэлектронной борьбы.

Задача первых быть видимыми для РЛС и отвлекать ПВО, а вторые создают электромагнитные импульсы, имитирующие наличие целей в воздухе.

Однако, по уверениям украинских защитников, такая тактика не дает врагу ожидаемых результатов.

Также захватчики используют воздушные шары с угловыми отражателями, главная цель которых также выявить и отвлечь ячейки украинского ПВО.

Напомним: ночью 23 июля в Одессе прозвучала серия взрывов, работала ПВО, однако есть и прилеты. По данным ОК "Юг", российские войска атаковали регион крылатыми ракетами Х-22 с самолетов Ту22м3, а также "Калибрами", "Ониксами", "Искандер-К", а также баллистическими "Искандер-М". Были повреждены жилые дома и собор, более двух десятков человек пострадали, один гражданский погиб.

Накануне в Одессе также показали уничтоженный россиянами урожай зерна. Он был выращен под сиренами, собран под обстрелами, и теперь он уничтожен "второй армией мира", воюющей против продовольствия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!