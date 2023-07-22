'Здесь была 58 армия РФ': ВСУ показали захваченные позиции россиян под Роботиным в Запорожье. Фото

Вооруженные силы Украины продолжают отвоевывать свои территории, захваченные российскими оккупантами. На этот раз украинские защитники показали захваченные позиции россиян под Роботиным в Запорожье.

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Соответствующие фото появились в Telegram-канале Fortecya Bahmuty. Как отметили в канале, на кадрах 58-й армии РФ (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Освобождены п*дарские позиции на высотах в районе н.п. Роботино Запорожской области", – кратко говорится в сообщениии.

На кадрах видно, что бойцы ВСУ заняли позиции оккупационной армии РФ.

Отметим, Силы обороны Украины за прошедшие сутки отправили на "концерт Кобзона" еще 640 российских оккупантов. Так, численность потерь российской армии в живой силе за весь период полномасштабной войны уже достигла 241 330 человек.

Кроме того, военные из 109-го Покровского батальона Донецкой 109-й бригады теробороны продемонстрировали сокрушительный удар по оккупантам с помощью FPV-дронов. Благодаря результативным действиям защитников был обезврежен вражеский блиндаж с антидроновым ружьем.

"На видео детальный анализ и эпический взрыв, который разнес на молекулы вражескую позицию вместе с оккупантами. Слава ВСУ!" – отметили бойцы.

Как сообщал OBOZREVATE, представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, что одной из наиболее приоритетных целей россиян для уничтожения являются станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В частности, речь идет о вражеских станциях "Борисоглебск", "Житель", "Поле";

Украинские нацгвардейцы уничтожили позиции противника на Запорожском направлении. Точные удары по врагу нанесли бойцы минометных расчетов 11-й бригады имени Михаила Грушевского Южного ОТО НГУ.