Ровно 11 лет назад, 17 июля 2014 года, в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines. Самолет, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, упал вблизи города Торез в Донецкой области. Все 298 человек на борту погибли. Среди жертв были граждане Нидерландов, Австралии, Малайзии, Великобритании, Бельгии и других стран.

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Россия и подконтрольные ей боевики сначала хвастались, что "сбили украинский транспортник", но когда выяснилось, что это 2 гражданский авиалайнер, поспешно начали отрицать свою причастность. OBOZ.UA рассказывает все, что нужно знать о трагедии.

Предпосылки трагедии

Весной 2014 года Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. В регионе активизировались боевые действия, пророссийские силы начали использовать переносные зенитно-ракетные комплексы против украинской авиации. В июле 2014 года украинские власти закрыли воздушное пространство над зоной конфликта до 9750 метров, однако рейс MH17 летел на более высокой высоте 3 более 10 000 метров.

В ночь перед катастрофой, 16 июля, Россия закрыла свое воздушное пространство у границы с Украиной на высотах до 16 000 м. Это свидетельствует об осознании того, что планировалось.

По количеству жертв катастрофа Boeing 777 стала крупнейшей в истории Украины и вообще в XXI в., если не считать терактов 11 сентября 2001 года; самым смертоносным сбитием пассажирского самолета.

Катастрофа и первые версии

MH17 исчез с радаров около 16:00 по киевскому времени. Обломки упали на подсолнечное поле вблизи Тореза. Через несколько часов в соцсетях появились сообщения от террористов "ДНР" о "сбитом украинском АН-26". Но очень быстро стало понятно: был сбит не военный самолет, а пассажирский лайнер с сотнями мирных людей на борту.

На месте падения сепаратисты мешали работе международных экспертов, а часть обломков предположительно вывозили в Россию.

Следствие

В августе 2014 года создана Совместная следственная группа (JIT), в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.

Результаты расследования четкие: самолет сбит российской ракетой "Бук", привезенной с территории РФ, которая принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Пуск ракеты был осуществлен с оккупированной территории Донецкой области, после чего установку срочно вернули обратно в Россию.

Суд и приговоры

В ноябре 2022 года окружной суд Гааги признал виновными в причастности к трагедии трех человек:

Игорь Гиркин ("Стрелков"), бывший "министр обороны ДНР"

Сергей Дубинский ("Хмурый")

Леонид Харченко ("Крот")

Их приговорили к пожизненному заключению заочно. Четвертого обвиняемого, Олега Пулатова, оправдали за недостатком доказательств.

Суд подчеркнул, что это не было "случайностью" 4 решение об использовании "Бука" было сознательным, а риск гибели мирных людей очевидным.

В суде также отметили, что ограниченное во времени заключение "не было бы соразмерным следствием решения о сбивании самолета".

На приговор тогда отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который отметил, что на скамье подсудимых должны оказаться и заказчики.

Международная реакция

Расследование вызвало волну дипломатических скандалов и новые санкции против РФ. В 2022 году ICAO 5 Международная организация гражданской авиации 6 признала Россию ответственной за катастрофу, а Европейский суд по правам человека принял важное решение, которое может стать основой для компенсаций семьям жертв.

Нидерланды и Австралия призвали РФ официально извиниться и выплатить компенсации. Однако Москва до сих пор отказывается признавать свою вину и регулярно распространяет фейки, меняя версии событий.

Почтение памяти

16 июля 2025 года, накануне годовщины трагедии, в Нидерландах прошла памятная церемония. У мемориала 10 подсолнухи, выращенные из семян с поля, где упал самолет. Там звучали речи, слова поддержки и надежды на справедливость.

Посол Украины Андрей Костин отметил, что 298 жизней не должны быть забыты.

Нидерландец Пит Плуг, который потерял трех родных, сказал, что мечтает о том, чтобы восстановленный фюзеляж MH17 стал доступным для общественности 11 как вечное напоминание о преступлении, которое мир не имеет права забыть.

"Очень важно, чтобы все, кто хочет узнать об этой трагедии, могли увидеть собственными глазами МН17", – подчеркнул он.

Итак, наказали ли виновных?

Частично – да. Суд в Гааге признал трех исполнителей виновными. Но главные заказчики – Кремль, российское военное командование и Путин – до сих пор не понесли ответственности.

Мир продолжает оказывать дипломатическое давление, дела продолжаются, а родственники жертв не останавливаются в своей борьбе за правду.

Кстати, напомним, что в 2022 году на одном из снарядов, которые Нидерланды предоставили Украине, заметили надпись "за MH17". Эта страна входит в число тех государств, которые согласились поставлять Киеву тяжелую артиллерию, в частности 155-мм САУ.